GÃ¶ztepe ayaÄŸa kalkacak

SÃ¼per Lig'deki 3. sezonuna giren GÃ¶ztepe, 2016-2017 sezonun ikinci yarÄ±sÄ±ndan bu seneye kadar deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± 27 maÃ§ta yalnÄ±zca 3 galibiyet alabildi. Ligde 14 yÄ±l sonra ilk sezonu olan 2016-2017'nin devre arasÄ±ndan bu yana geÃ§en toplam 631 gÃ¼nde dÄ±ÅŸ sahada yalnÄ±zca Trabzonspor, AnkaragÃ¼cÃ¼ ve Medipol BaÅŸakÅŸehir'i yenebilen Ä°zmir ekibi 18 maÄŸlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.Â

Bu periyotta kalesinde 43 gol gÃ¶ren GÃ¶ztepe, 19 kez gol sevinci yaÅŸadÄ±. Son yÄ±llarÄ±n en kÃ¶tÃ¼ deplasman istatistiklerinden birine imza atan GÃ¶z-GÃ¶z'de milli arada takÄ±ma dahil olan yeni futbolcularÄ±n adaptasyon sorununu atlatmasÄ± ise camiayÄ± umutlandÄ±rdÄ±. Yeni bir oyun anlayÄ±ÅŸÄ± ve yÃ¼ksek bir oyuncu seviyesiyle Ã‡aykur Rizespor'un karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± belirten teknik direktÃ¶r Tamer Tuna, zor gÃ¼nlerin geride kalacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Urla Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde gÃ¼nde Ã§ift idmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren GÃ¶ztepe'de stoper Wallace Reis ile golcÃ¼ Cameron Jerome'un sakatlÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Ä°ki oyuncu da Rize'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmeyecek.Â

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