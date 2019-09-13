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13.09.2019 - 12:37 | | İZMİR (AA)

Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Cameron Jerome'un bir süre takımla çalıştığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Wallace Reis ve Hakan Çinemre yer almadı.

Bu antrenmanla İzmir'deki hazırlıklarını tamamlayan Göztepeli futbolcular, yarın sabah Rize'ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

 

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