Göztepe'de forma savaşı

Alpaslan'ın kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacağı maçta Wallace Reis, Atınç Nukan ve Bubacarr Sanneh, teknik direktör İlhan Palut'tan forma beklerken genç çalıştırıcının hafta sonuna kadar net kararını vereceği bildirildi. Altınordu ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çeken ve idmanlarda oldukça hırslı gözüken Reis'in formaya yakın olduğu öğrenildi. İlhan Palut'un Atınç'tan da oldukça memnun kaldığı ifade edildi. Bu sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından transfer edilen Sanneh'in ise formaya uzak olduğu bildirildi.

Göztepe'de milli takımlarında görev yapan futbolcular ise takıma dahil oldu. Gambiya Milli Takım kadrosunda olan Sanneh, Portekizli kaleci Beto ve Senegalli sağ kanat Gassama İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılılarda cezalı Alpaslan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan orta saha Poko ile genç oyuncu Hüseyin Bulut Alanya'ya götürülmeyecek. Cezası nedeniyle önceki hafta oynanan Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyen Mossoro ise on bire monte edilecek. Poko ve Alpaslan'ın yokluğunda ise defansif orta saha görvini Kosta Rikalı Celso Borges üstlenecek.