Göztepe'nin geleceği emin ellerde...

İşte Sertaç Boztaş'ın sorularımıza verdiği yanıtlar:

- Sizi tanıyalım. Kısaca kendinizden ve Spor camiasında olan tecrübelerinizden bahseder misiniz?

- İsmim Sertaç Boztaş, 1972 doğumluyum. 5 yaşından itibaren aktif sporun içinde olan Manisa Spor Akademisi 1995 mezunuyum. Yıllarca çeşitli bölgelerde futbol oynadım. Altyapılardan A takımlara kadar antrenörlük yaptım. Şimdi ise 1995 yılında İzmir'de ve Türkiye'de ilk her branştan spor okullarını başlatan ve devam ettiren kişi benim. O yıllardan beri 4-12 yaş aralığında tüm çocuklara her branşta spor eğitmenliği yaptım. Özel okullarda 15 yıllık bir tecrübem var. Hem öğretmenlikle hem idareci olarak çalıştım. İşin mutfağından gelen biriyim. Tüm çalışan antrenörlerim branşında uzman ve eğitimli kişilerdir. Kendimi çok profesyonel bir kişi olarak görüyorum. Çok çeşitli kesimlerde her yaş grubuna kendi kişilik ve yeteneklerini ön plana çıkartacak seviyede çocuklarımızın bu spor branşlarında geliştirmek adına her imkanı yaratmak adına Ata 1925 Spor Kulübü ile faaliyet göstermekteyiz. Ayrıca Göztepe Spor Okulları futbol branşının 5 Bölgesi'nin kurucusuyum. Burada da eğitim vermekteyim. Hem Göztepe spor kulübümüze hem de yeni kurulan Ata 1925 spor kulübüne sporcu kazandırmak adına voleybol, basketbol, yüzme ve futbol branşlarında öğrenciler yetiştirmekteyiz. Çocuklarımıza önce kişilik kazanması adına öz güvenin oluşması adına ve kendine güvenen iyi bireyler olması adına eğitim vermekteyiz ve onlara kazanmasını bilen sporcu yetişmesi adına iyi bir faaliyet sunmaktayız.

- Yeni kurulan takımda hedefiniz, vizyon ve misyonunu nelerdir.?

- Misyon, spor sevgisini, bilincini ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak. Vizyonumuz ise spor etkinlikleri hizmetlerinde Türkiye'de lider, dünyada bilinen bir marka olmak.

- Çocukların futbola başlama yaşı ideal olarak kaç olmalı?

- Çocukların futbola başlama yaşı 6, spora başlama yaşı ise 4 olmalıdır.

- Oyuncularınızın malum yaşı küçük. Taktik bilgisi, pozisyon bilgisi gibi konularda verdiklerinizi almakta zorlanıyor mu, çalışma eğitim tarzınız nasıl?

- Çocuklarımızın yaşı küçük olmasına rağmen binlerce çocuktan seçilmiş yetenekli çocuklar. Bunlar verdiğinizi çabuk kapan, zaten bilimselliği her gün bilgisayar ortamında da takip eden ve kendi yeteneklerini bilen çocuklar oldukları için çabucak kavrayabiliyorlar. Önemli olan onların öğrenebileceği şekilde oyun modülünde öğretmek, taktiksel ve görselle hafızalarında yer etmektir.

- Tesis anlamında altyapının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

- Futbol altyapılarımızda maalesef Türkiye'nin bütün kulüplerinde olduğu gibi bizde de yeterli tesis ve servis imkanımız yok. Çok maliyeti olmasına rağmen olmazsa olmazımızdır. Çünkü bugün dünyada büyük kulüplerin altyapıları gerçekten mükemmel. Bizde maalesef bunlar çok çok yetersiz.

- Barça’nın altyapı merkezi La Masia olsun, Ajax’ın altyapısı olsun oradaki işleyişi, sistemini veya farklı bir uluslarası yapıyı inceleyebildiniz mi?

- Dünyada markalaşmış kulüplerin altyapıları için fiziksel anlamda büyük tesisleşme gerekmektedir. Tesis imkanları fazla olan kulüpler, her zaman daha fazla başarıya odaklı çalışma imkanı yaratır, bunda da başarılılar.

- Pilot takım olarak hangi yaş grubunu hedeflediniz? Bu yaş grubunda öne çıkın isimler var mı? Bu çocuklardan, gelecekteki hedef ve beklentiniz nelerdir?

- Kendime Ata 1925 pilot takımı hedefledim. Bunlarla liglerde şampiyonluk ve asıl önemli olan şey tecrübe kazandırmak adına ve maç deneyimleri için 2010 takımı 2008 takımıyla liglerde mücadele edeceğiz. 2010 ve 2008 doğumlu çocuklardan hangi çocuk öne çıkar derseniz bunu zaman ve süreç gösterecektir. Daha çok çalışan, hedefine daha çok ulaşmak isteyen başarılı olacaktır. Bu bayrak yarışı olacağı için kesinlikle şu isim deme şansına sahip değilim. Ama birçok isimle beraber şampiyonluk adayı olacağımızı düşünüyorum.