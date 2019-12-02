Grubu herkes beğendi

ONUR DİNÇER

Türkiye’nin yer alacağı EURO 2020 A Grubu, tüm takımları mutlu etti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Bu grubu çok istemiştim” ifadesiyle memnuniyetini dile getirirken, aynı olumlu duygulara rakiplerin de sahip olduğu tespit edildi.



La Gazzetta dello Sport gazetesi dün ‘Daha iyisi olamazdı’ başlığıyla yayınlandı. Gruptaki diğer takımların isimlerine yer verilen kapak sayfasındaki haber, ‘İtalya çok iyi kura çekti’ üst başlığıyla verildi. Türkiye ile ilgili değerlendirmede, teknik direktör Şenol Güneş’ten sonra takımın kimliğinin değiştiği, daha genç ve dinamik bir ekip görüntüsüne kavuştuğu belirtildi.



Corriere dello Sport gazetesi kapağında, İtalyanca’da büyük yıldız anlamına gelen, ülkenin iyi talihine işaret eden bir simge olan ve bu tip durumlarda ‘epey şanslı olma’ durumunu anlatan ‘Lo stellone’ ifadesini başlığına çıkardı. Önemli gazete “İtalya şanslı çünkü Mbappe ve Ronaldo’dan kurtuldu” ifadelerine yer verdi.



İtalyan Haber Ajansı (ANSA), ‘Türkiye; genç, sağlam ve hırslı’ başlığıyla abonelerine özel bir haber servis etti. Futbol hayatını Milan’da sürdüren Hakan Çalhanoğlu’nu takımın yıldızı olarak gösteren değerlendirmede, “Fransa karşısında etkileyici maçlara imza attılar. Hakan dışında Juventus’tan Merih Demiral, Roma’dan Cengiz Ünder gibi futbol hayatını Çizme’de sürdüren bir çok oyuncuları var” denildi.

‘Galler çok şanslı’

Galler’in önde gelen basın organı Walesonline, grubun değerlendirmesinde olumlu görüş bildirdi. “Galler rakiplerini öğrendi, çok iyi bir şansları var” denilerek, Britanya ülkesinin gruptan çıkmak adına avantajlı bir gruba düştüğü yönünde yorumlar yapıldı.

Rakipler iyi Bakü kötü!

A Grubu, İsviçre’de çekişmeye sahne olacak bir grup olarak yorumlandı. Blick gazetesindeki değerlendirmede ‘Ne iyi bir kura ama!’ ifadesi kullanıldı. Rakiplerin iyi ama maçın oynanacağı yerin kötü olduğu yorumu yapılan gazetede “İtalya, Türkiye ve Galler sportif açıdan makul rakipler. İsviçre rakiplerinde şanslıydı ancak Bakü’de oynayacak olması konusunda şanssız. Özellikle ilk maçı Bakü, ikinciyi Roma ve sonra üçüncüyü tekrar Bakü’de oynamak zorunda kalmanız göz önünde bulundurulduğunda” satırlarına yer verildi.