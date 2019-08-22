Ankara'da yarÄ±n baÅŸlayacak KadÄ±nlar Voleybol Avrupa ÅžampiyonasÄ± Ã¶ncesi TÃ¼rkiye, Fransa, Bulgaristan, SÄ±rbistan, Finlandiya ve Yunanistan takÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸantrenÃ¶r ile kaptanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla medya gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlendi.Â

Crowne Plaza Hotel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF) BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, "Voleybol camiasÄ± adÄ±na Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼ksek tutan bir Ã¼lkeyiz. GÃ¼zel bir oyun ile arzu ettiÄŸimiz sonuca ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum" dedi.

TÃ¼rkiye'nin son yÄ±llarda voleybolda gÃ¼zel sonuÃ§lar elde ettiÄŸini belirten ÃœstÃ¼ndaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"2019 KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ±z. Her zaman en iyisini yapan bir Ã¼lke olarak, sorunsuz, fair-play iÃ§erisinde gÃ¼zel bir turnuva gerÃ§ekleÅŸmesini arzu ediyoruz. Turnuvaya katÄ±lan takÄ±mlara hoÅŸ geldiniz diyorum. 2003 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda baÅŸkentte Polonya ile final oynamÄ±ÅŸtÄ±k. Voleybol camiasÄ± adÄ±na Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼ksek tutan bir Ã¼lkeyiz. GÃ¼zel bir oyun ile arzu ettiÄŸimiz sonuca ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum."

Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu dile getiren TVF Milli TakÄ±mlar Sorumlusu ve BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kurtaran Mumcu ise, "Organizasyona talip olurken hedefimiz, 2003'te yarÄ±m kalan sevdamÄ±zÄ± tamamlamaktÄ±. Åžampiyonada kesin favori yok ama mÃ¼cadele Ä°talya, SÄ±rbistan ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda geÃ§ecektir. Ä°nÅŸallah seyircimizin de desteÄŸini alarak bu organizasyondan ÅŸampiyon ayrÄ±lmak istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â



Guidetti: "HazÄ±rÄ±z ve Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±z"

ÅŸampiyonanÄ±n Ankara'da dÃ¼zenlenmesi nedeniyle mutluluk duyduÄŸunu dile getiren A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Giovanni Guidetti, "Bu muhteÅŸem organizasyona federasyonumuz ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok mutluyuz. HazÄ±rÄ±z ve Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±z. Bir an Ã¶nce turnuvanÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ± istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±z. Ankara'daki seyircilerimiz ile birlikte bir bÃ¼tÃ¼n olarak oynayacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok mutluyuz" diye konuÅŸtu.Â

Milli takÄ±m kaptanÄ± Eda Erdem DÃ¼ndar da takÄ±m olarak Ã§ok heyecanlÄ± olduklarÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Ã‡ok gÃ¼zel bir organizasyon ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda kadrodaki herkes bu fÄ±rsatÄ± yakalayacak. Ã‡ok keyifli maÃ§lar Ã§Ä±karacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Bir an Ã¶nce baÅŸlamak istiyoruz. Ä°dmanlarÄ±mÄ±zÄ± da Ã§ok iyi ÅŸekilde tamamladÄ±k ve turnuvaya hazÄ±rÄ±z. Yunanistan maÃ§Ä±yla birlikte iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmak istiyoruz. SonrasÄ±nda hedefimiz grubu birinci bitirmek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ognjenovic: "En zorlayÄ±cÄ± rakip TÃ¼rkiye olacak"Â

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan SÄ±rbistan Milli TakÄ±mÄ± KaptanÄ± Maja Ognjenovic, TÃ¼rkiye'nin turnuvanÄ±n favorileri arasÄ±nda olduÄŸunu vurguladÄ±.

SÄ±rbistan olarak 2007 yÄ±lÄ±nda Avrupa ÅŸampiyonu, 2018 yÄ±lÄ±nda da dÃ¼nya ÅŸampiyonu olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ognjenovic, "Herkes bir kupa daha almamÄ±zÄ± bekliyor ama biz buna sÃ¶z veremiyoruz. MaÃ§ maÃ§ ilerleyeceÄŸiz. Organizasyondaki en zorlayÄ±cÄ± rakip TÃ¼rkiye olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar ev sahibi Ã¼lke ve gÃ¼zel bir ekipleri var. AyrÄ±ca Ä°talya, Rusya ve Hollanda gibi madalya iÃ§in mÃ¼cadele edecek birkaÃ§ Ã¼lke daha var. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± hep birlikte gÃ¶receÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ atmosfer Ã§ok gÃ¼zel olacak. TÃ¼rk halkÄ± voleybolu seviyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Bulgaristan Milli TakÄ±mÄ± KaptanÄ± Elitsa Vasileva, Yunanistan Milli TakÄ±mÄ± KaptanÄ± Stella Christodoulou ve Fransa Milli TakÄ±mÄ± KaptanÄ± Juliette Fidon ise TÃ¼rkiye'de hoÅŸ karÅŸÄ±landÄ±klarÄ±nÄ±, her ÅŸeyin gÃ¼zel organize edildiÄŸini, Ankara'da bulunmaktan dolayÄ± heyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ±, maÃ§larda da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler.

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