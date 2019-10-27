Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş – Galatasaray: Maç Sonucu 2

Haftanın maçında Beşiktas ile Galatasaray Vodafone Park’ta kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu derbi mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u Galatasaray’a şans vermiş.

Ertan Süzgün’ün Yorumu

Real Madrid’e tek golle kaybeden Galatasaray, Avrupa’da istediği sonuçları alamadı. Ligde ise son hafta Sivasspor’u 3-2 mağlup ederek üst sıralar için takiplerini sürdürdüler. Sakatlığı bulunan Falcao, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş’ta sakatlıklar sonrası kadro alternatifleri oldukça azaldı. Braga maçında tribünlerden tepki alan Abdullah Avcı’nın sonuca göre son maçı olabilir.

Galatasaray’ın kadro kalitesi şuanki revire dönmüş Beşiktaş’a göre çok daha iyi. Derbide Galatasaray’ı galibiyete yakın görüyorum.

Liverpool – Tottenham: Maç Sonucu 1

Premier Lig’de haftanın maçında Liverpool ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %57’si ev sahibi takımdan yana tercihte bulunmuş.

Berkuk Ünyay’ın Maçla İlgili Yorumu

Tottenham geçtiğimiz sezonki form durumunun oldukça uzağında. Bu sezon ciddi bir hayal kırıklığı yaratıyorlar. Hafta içinde Devler Ligi'nde kazanmaları önemli bir moral oldu. Takımın kendine olan güveninin biraz olsun yerine geldiğini düşünüyorum. Liverpool'u zaten anlatmaya gerek yok. Anfield'da oyunu domine ediyorlar. Ne olursa olsun Tottenham sürprizini düşünmek gerek. Bu nedenle Liverpool galibiyetinden riske girmeyip, gollere yöneliyorum.

Paris Saint Germain – Marsilya: Maç Sonucu 1

Fransa Ligue 1’de hafta Paris Saint Germain – Marsilya maçıyla kapanıyor. Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis seçenekleriyle oynanabilecek karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri çoğunlukla PSG galibiyeti ve üst seçeneklerini tercih etmiş durumda.

Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Ev sahibi takım yine zirvedeki yerini aldı. Onları zorlayacak bir takım bu sene de çıkmayacak. Sadece bu haftaki gibi büyük maçlarda lige ekstra motive oluyorlar. Ayrıca ev sahibi takım son 61 lig maçının 5’ini kalesini gole kapattı. Bunun dışında da Marsilya’yı konuk ettikleri son 12 maçın 11’inde en az 2 gol attı.

Konuk ekip adına iyi haber ise Sanson ve Payet’in cezalarının sona ermesi ve takımdaki yerini alacak olması. Yeterli olacak mı onu düşünmek gerekiyor. Ben bu duruma ihtimal vermiyorum. Özellikle formunun zirvesine Mbappe ve Icardi, bu karşılaşmada fark yaratacak ve bol gollü bir galibiyete imza atacaktır.

Oranların da etkisiyle bu maçtaki tavsiyem 3.5 gol üstü olacak.