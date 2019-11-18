Günün En Çok Oynanan Maçları

İrlanda – Danimarka: Maç Sonucu

İrlanda ile Danimarka arasındaki mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin toplamda %17’si maçın veya mücadelenin ilk yarısının berabere biteceğini düşünüyor.

Emrah Çetin’in Yorumu

İrlanda'nın kazanmaktan başka çaresi yok. Danimarka'ya ise şampiyona bileti için beraberlik yetiyor. Grupta Danimarka'nın sahasında oynanan maçta İskandinav ekibi çok daha baskın ve sayısız fırsatı yakalayan taraf olmasına karşın, İrlanda'nın katı anlayışını geçememiş ve beraberliğe razı olmuştu. İki ülke, son 2 yıl içinde 6.kez resmi maçta karşı karşıya gelecekler ki eşine az rastlanır bir durum bu. Öncesindeki 5 maçın 4'ü berabere sonuçlanırken, galibiyet alan tek taraf Danimarka'ydı. Berabere biten maçların 3'ünde gol dahi çıkmaması önemli bir veri. Oyunu beraberliğe daha yatkın olan İrlanda bu kez kazanma zorunluluğu olan ekip konumunda. Birbirini yakından tanıyan iki ülke söz konusu. Açıkçası kilit açılmadıkça oyunun tıkanma ihtimali de az değil. İrlanda'nın üretme problemi, Danimarka'ya beraberliğin yetmesi derken devreye berabelikle girilirmesi sürpriz olmaz.

İspanya – Romanya: Maç sonucu 1

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i ev sahibi İspanya’nın kazanacağını düşünüyor.

Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

İspanyollar, grupta 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlikle liderliğini sürdürdü. 2. Sıradaki İsveç'in 5 puan önündeler. Son maçta Malta'ya 7 attılar. Romanya fena sayılmayacak performansla götürdüğü turnuvada son maçta evinde İsveç'e kaybetti. İsveç'e 2 maçta da kaybetmeleri ve berabere biten 2 Norveç maçı 14 puanda kalmalarına neden oldu. 13 yıl aradan sonra İspanya'da karşılaşacaklar. Romenler 9 maçta sadece 10 gol yediler. Tercihim ilk yarı 1.5 ALT.

Arjantin – Uruguay: Maç Sonucu: 1

Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmanın Arjantin galibiyetiyle sonuçlanacağı şeklinde bahis yapıyor.

İlker Kaşka’nın Yorumu

Messi’li Arjantin hazırlık maçında Sambacıları yenerek performansıyla çok formda olduğunu gösterdi. Arjantin’de Libertadores oynayacağı için kulübüne dönen Franco Armani dışında eksik yok. Uruguay da bu sene performansıyla göz dolduran ülkelerden biri. Fernando Muslera’nın formasını giydiği Uruguay bu sene maç kaybetmedi. Arjantin karşısında DeArrascaeta, Nandez, Rodriguez ve Gimenez gibi oyuncular bu karşılaşmada forma giyemecekler. Tam kadro olması ve son maçta Brezilya gibi güçlü takımı yenmesinden dolayı Arjantin'in kazanmasını bekliyorum.

Yunanistan – Finlandiya: Maç Sonucu 1

Yunanistan ile Finlandiya arasındaki mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri %32’ye yakın oranla ev sahibi Yunanistan’dan yana.

Emrah Çetin’in Yorumu

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Finlandiya, 3 gün önce kazandığı maçın ardından büyük bir coşku yaşadı. O günün ardından yaşanan zafer sarhoşluğuyla Yunanistan deplasmanına gelmek pek hoşlarına gitmeyebilir fakat gruptaki son maçı oynamaları gerek. Atina'ya Cumartesi giden takım, öncesinde sabahlara kadar bu başarıyı kutladığından uçakta uyumayı tercih eden birçok oyuncu mevcuttu. Ayrıca takımın en önemli ve en golcü oyuncusu Pukki'nin de hafif sakatlığı sebebiyle bu deplasmanda riske edilmeme ihtimali olduğunu söyleyelim. Eski günlerini mumla arayan Yunanistan için maçın prestijden öte bir anlamı yok fakat yine de son 2 maçını kazanarak gelecek adına iyi sinyaller veren takım için iç sahadaki bu sınav da önemli. Zafer sarhoşu Finlandiya'yı yenebileceklerini düşünüyorum.