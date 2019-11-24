Günün En Çok Oynanan Maçları

Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa bültenindeki canlı bahis imkanı olan maçlardan en çok tercih edileni olan Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri %44 ile Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Ertan Süzgün’ün Yorumu

Fenerbahçe’de Max Kruse ve Vedat Muriç’in sakatlıkları var. İki oyuncu da Malatya deplasmanına götürülmedi. Rami’nin de tedavisi sürüyor. Kasımpaşa maçında oyundan atılan Isla da kart cezası nedeniyle oynamayacak. Yeni Malatyaspor, 5 maçtır kaybetmiyor. Cezası süren Sergen Yalçın, yine tribünde olcak. Eren Tozlu kart cezası nedeniyle yok. Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Ve Moryke Fofana takımla çalışmalara başladı. Yine 4 haftadır takımdan uzak kalan Ghaylen Chaaleli de iyileşti. 3 oyuncu için son kararı teknik heyet verecek. Yeni Malatyaspor, taraftarı önünde zor bir rakip. Jahovic önderliğinde Fenerbahçe’ye karşı gol atacaklardır. Fenerbahçe de karşılık verir. “Var” tercihi uygun.

Roma – Brescia: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde yer alan ve Misli.com’dan canlı bahis oynanabilecek karşılaşmada Roma ile Brescia karşı karşıya geliyor. Misli.com üyelerinin %70’e yakını da Roma galibiyetinden yana.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Karşılaşmada Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Milli araya Parma yenilgisiyle giren Fonseca’nın öğrencileri, temsilcimiz Başakşehir maçıyla birlikte peşpeşe 3 deplasman oynayacak. Dolayısıyla Brescia maçında bir hata yapmaları bu şartlarda zor görünüyor. Brescia ligin dibinde. Son Torino karşılaşmasında bitik bir görüntü verdiler. Başkentten sürpriz çıkarmaları zor. Roma’nın evinde 3 puanı alacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe – Darüşşafaka: Maç Sonucu 1

İddaa bültenindeki Canlı Bahis yapılacak basket maçlarından en çok tercih edileni Fenerbahçe – Darüşşafaka karşılaşmasında Misli.com üyelerinin %83’ü Fenerbahçe’nin kazanacağı yönünde tercihte bulunuyor.

Misli.com’da Canlı Bahis Oynanabilecek Karşılaşmada Gökhan German’ın Yorumu

Fenerbahçe, Stimaç'ın harika performansı ile hafta içi Asvel'i deplasmanda yenip Euroleague'deki ilk dış saha galibiyetini elde etti. Az da olsa moral ve özgüven kazandılar. Hafif ağrıları olan Vesely, bu maçta riske edilmedi. De Colo ve Westerman'ın tedavileri İstanbul'da devam etti. Darüşşafaka da ligin kalburüstü takımlarından. Onlar da Eurocup'ta Badalona'yı mağlup edip grupta büyük avantaj yakaladılar. Ama bu deplasmanda işleri zor. Fenerbahçe'nin ivmeyi devam ettirmek adına iyi mücadele edip kazanacağını düşünüyorum. 5.5 handikabı geçip galip gelirler.