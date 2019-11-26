Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Club Brugge: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %35’i iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Luyindama varken Marcao ile ikisi beni zaten ikna edemiyordu, Kongolu yokken Şampiyonlar Ligi arenasında oraya Donk ve Ahmet ekleyip 3'lü bile yapsan yine de yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Falcao ve Andone'nin yokluğunda Adem Büyük hücumda yetersiz kaldı, kalede Muslera'nın durumu da belirsizliğini koruyor muhtemelen yetişir ama kısacası, Galatasaray'da bir-iki değil birçok sorun söz konusu. Real Madrid deplasmanında, genç takımla zaferle dönerken çift sarıdan atılan Yunus Akgün de cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Club Brugge, kazanma iştahıyla saldıracak Galatasaray'a karşı gol bulabilir. Okereke ve Bonaventure gibi hızlı ayaklara sahipler. Karşılıklı gol ideal seçim gibi duruyor.



Juventus – Atletico Madrid: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %50’si Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki bu maçta ev sahibi Juventus’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta İlke Kaşka’nın Yorumu

Juventus, Cristiano Ronaldo’nun yokluğunda deplasmanda geriye düşmesine rağmen Atalanta’yı 3-1 mağlup etti. Sarri yönetiminde Juventus Hem İtalya hemde Şampiyonlar ligi D Grubunda mağlubiyet yüzü görmedi. D Grubunda Juventus topladığı 10 puan ile lider durumda yer alıyor. Konuk takım için geçtiğimiz seneleri göz önüne aldığımız zaman Atletico Madrid’in bu sene istenilen performansın gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Simeone önderliğinde özellikle Atletico, İspanya Ligi’nde maç kazanmakta çok zorlanıyor. İspanyol temsilcisi Şampiyonlar Ligi’nde ise ilk 4 haftayı ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile tamamladı. Taraftarı önünde çıktığı bütün maçları kazanmayı başaran Juventus, Atletico Madrid karşısında mutlak favori konumda.

Eksikler:

Juventus: Giorgio Chiellini , Mario Mandzukic ve Emre Can

Atletico Madrid: Diego Costa, Stefan Savic ve José Giménez.



Tottenham – Olympiacos: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %41’i Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki bu maçta ev sahibi Tottenham’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Mourinho ile yeni bir sayfa açan Tottenham, hafta sonunda West Ham’ı mağlup etmeyi başardı. Bu sezon iniş çıkışlar seyreden bir profile sahip olan Londra ekibi, bu maçta galip geldiği takdirde 6. maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Olympiakos, Avrupa’da yola devam etmek istiyorsa maçın akıbetine bağlı olarak risk almak zorunda. Tottenham’ın hata yapmasını beklemiyorum. Mourinho’nun ekibi hem kazanır hem de maç 1.5 üstü olur.



Real Madrid – Paris Saint Germain: 2,5 Gol Üstü

Misli.com üyelerinin %22’si Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki en azındam toplam 3 gol atılacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Faruk Nergiz’in Yorumu

Paris Saint Germain puan alması halinde liderliği garantileyecek. Fransızlarda şüpheli olan Neymar ve Mbappe riske edilmeyebilir. Di Maria, Icardı ve iyileşen Cavani gibi isimler Real Madrid savunmasını aşmakta zorlanmaz. İspanyol ekibinde ise Asensio, Nacho ve Rodriguez'in sakatlığı sürerken Modric ve Kroos tamamen iyileşti.

Paris Saint Germain ihtiyacı olan puanı alacaktır. Karşılıklı gol ise alternatif seçimim olacak.

