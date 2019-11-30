Günün En Çok Oynanan Maçları

Liverpool – Brington – Maç Sonucu 1

Premier lig’de günün en çok oynanan bahislerinden biri. Tek maç ve canlı bahis oynama imkanı olan mücadelede misli.com üyeleri ev sahibi galibiyetine güveniyor.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Napoli ile zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçını ideal kadrosuyla oynayan Liverpool, gol atmayı ve sürekli yenmeyi sevdiği Brighton ile oynuyor. Rakibiyle oynadığı son 7 resmi maçı kazanan Liverpool, bu karşılaşmalarda 22 gol attı. Brighton’un skor alamasa da genel olarak iyi oyununu asla gözardı etmiyorum ancak Anfield’da Liverpool’a karşı durmak zor. Ev sahibinde Fabinho yok ve kritik eksik. Üst seçimi Brighton’u da düşünerek gayet güzel. 1 ve 3.5 Üst oran yükseltmek için güzel.

Tottenham – Bournemouth – Maç Sonucu 1

Premier lig’de günün en çok oynanan ikinci maçında, Mourinho’nun da takımın başına gelişiyle misli.com üyeleri Tek maç ve Canlı bahis oynanabilen mücadelede ev sahibiyle birlikte.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

Mourinho’nun ekibi iki maçtır müthiş bir tempo izletiyor. Özellikle son Olmypiakos sınavında müthiş bir geri dönüşe imza atan Tottenham, temposuyla keyif veriyor. Bournemouth da onların hızlı futboluna ayak uydurur. Gollü bir maç olacağını tahmin ediyorum. Tottenham hem kazanır, hem de maç 2.5 üstü olur.

Göztepe – Fenerbahçe – Maç Sonucu 2

Süper lig’de günün maçına misli.com üyeleri sarı lacivertli ekipten yana. %64 oynanma oranıyla tek maç ve canlı bahis oynanabilen mücadelede Fenerbahçe kazanır diyorlar.

Evren Göz’ün yorumu

Fenerbahçe deplasmandaki şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak. Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktörü İlhan Palut ile Alanyaspor'u mağlup ederek sürpriz yaptı. Sarı lacivertli ekip, Vedat Muriqi ve Kruse'nin de dönüşüyle KGV seçeneği bu karşılaşma için ideal konumda. Aynı zamanda 2.5 gol üstü de...

Bayern Münih – Leverkusen – Maç Sonucu 1

Bundesliga’da günün önemli maçını Misli.com üzerinden hem canlı izleyip hem de canlı iddaa oynamak mümkün. Ayrıca tek maç oynama imkanı da olan mücadelede, misli.com üyeleri ev sahibi kazanır diyor.

Fatih Demireli’nin yorumu

Bayern'de birkaç haftada tüm hava değişti. Hansı Flick'in gelişiyle 4 resmi maçı gol yemeden kazanan Bayern, oyun olarak da farklı bir seviyeye ulaştı. Devre arasına kadar takımın başında kalacagi açıklanan Flick'in sezon sonuna kadar kalması epey olası görünüyor. Leverkusen haftaiçi deplasmanda Lokomotif Moskova'yı yenerek önemi bir işe imza attı ve Avrupa Ligi'ni garantiledi. Ligde henüz istenilen seviyede istikrarlı olamayan Leverkusen, Lewandowski ve Bayern'i durdurması pek mümkün görünmüyor. Bayern ilk yarıyı galip kapatır.