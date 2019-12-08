Günün En Çok Oynanan Maçları

Kasımpaşa – Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programında yer alan maçlardan günün en çok oynanan karşılaşması Kasımpaşa – Beşiktaş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %59’u Siyah-beyazlıların kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Karşılaşmada Evren Göz’ün Yorumu

Beşiktaş son haftaların formda ekibi ancak Kasımpaşa'daki teknik direktör değişikliği, Tayfur Havutçu'nun göreve gelmesi ev sahibi takımın futbolunu yukarı taşıyacaktır. Karşılıklı gollerle mücadelenin berabere biteceğini düşünüyorum. Toplamda 2-3 gol olur seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Aston Villa – Leicester City: Maç Sonucu 2

Premier Lig’de günün merakla beklenen karşılaşması Aston Villa – Leicester City mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü maçı konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Can Tongo’nun Yorumu

Aston Villa istikrarsız sonuçlar alsa da iç sahada her zaman çok tehlikeli bir takım olduğunu kanıtladı. Leicester ise son 8 maçında galip gelmeyi başardı. Bu karşılaşmada favori Leicester olsa da Gol Var bahsi daha güvenilir duruyor.

Marsilya – Bordeaux: Maç Sonucu 1

İddaa programında yer alan Fransa Ligi’nde haftanın kapanışında Marsilya ile Bordeaux’un karşı karşıya geldiği maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’inin tercihi ev sahibinin kazanacağı yönünde.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Karşılaşmada Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Bu haftanın en keyifli karşılaşması. Son 5 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Marsilya, seyircisinin önünde Paris SG’ye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligdeki son 5 maçını da en az 2 gol atarak kazanan ev sahibi takım, bu anlamda fazlasıyla özgüven kazanmış durumda.

Konuk ekibin formu da rakibinin çok gerisinde değil. Onlar da ligdeki son 5 maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi. Hücum anlamında çük güçlüler. Taraf riski almaya gerek görmüyorum. Hücum güçlerine güvendiğim iki takım da en az 2 gol atar.