Günün En Çok Oynanan Maçları

Getafe – Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa bültenindeki en çok tercih edilen canlı bahis maçlarından Getafe – Real Madrid karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i Eflatun Beyazlıların kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Halil Demirkan’ın Yorumu

Şu ana kadar gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Getafe, zorlu bir rakibi ağırlayacak. Sezona sancılı bir şekilde başlayan Real Madrid, ligde son üc haftada beraberlikler aldı. Lider Barça ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Madrid açısından mutlaka sahadan 3 puan ile ayrılması gerektiği bir mücadele. Zorlu bir maç olacak. Fakat Madrid'in zor da olsa kazanacağını düşünüyorum.

Espanyol – Barcelona: Maç Sonucu 2

İddaa bülteninde günün son canlı bahis yapılabilecek maçında Espanyol ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Tek maç olarak da oynanabilen mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %50’si Barcelona’nın kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Barcelona efsanesi Abelardo, Espanyol’un teknik patronu olarak ilk maçında derbi mücadelesinde Barcelona’ya karşı sahaya çıkacak. Duygusal açıdan da kritik bir karşılaşma. Pablo Machin farklı farklı varyasyonlar denemişti. Ancak Abelardo ilk maçında muhtemelen risksiz bir tercihe yönelecektir. Barcelona’da ter Stegen’in sakatlığı var. Barça klasik 4-3-3’ünden taviz vermiyor. Lider, Messi önderliğinde Katalunya Derbisi’nden de 3 puan çıkartır.

Wolverhampton – Manchester United: Karşılıklı Gol Var

İddaa bülteninde günün tek canlı FA Cup maçında Wolverhampton evinde Manchester United ile karşılaşacak. Maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u mücadelenin karşılıklı gollerle tamamlanacağı yönünde tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Kupanın en zor maçlarından biri. Wolves bu sezon beklentileri fazlasıyla karşıladı. Takım savunmasını çok iyi yapıyorlar. Yıpratıcı bir ekip. Manchester United deplasmanda oldukça zorlanacaktır. İki takımın da gol atma ihtimali yüksek.