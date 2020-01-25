GÃ¼nÃ¼n En Ã‡ok Oynanan MaÃ§larÄ±

FenerbahÃ§e â€“ BaÅŸakÅŸehir: MaÃ§ Sonucu 1

HaftanÄ±n merakla beklenen mÃ¼cadelesinde, Misli.com Ã¼yelerinin %37â€™si Ä°ddaa bÃ¼lteninde Tek MaÃ§ oynanabilecek ve CanlÄ± bahis seÃ§eneÄŸi olan SÃ¼per Lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in FenerbahÃ§e kazanÄ±r tercihinde bulunmuÅŸâ€¦

Misli.comâ€™da CanlÄ± Bahis oynanacak maÃ§ta Caner Ä°ÅŸbeÄŸendirenâ€™in Yorumu

SÃ¼per Ligâ€™de herkesin gÃ¶zÃ¼ hiÃ§ kuÅŸkusuz haftanÄ±n maÃ§Ä±nda olacak... FenerbahÃ§e geÃ§tiÄŸimiz hafta Gaziantepâ€™ten 2-0â€™lÄ±k galibiyetle dÃ¶nse de 90 dakika genelinde ev sahibi ekibin gol bulamamasÄ± mucize gibiydi. FenerbahÃ§e kupada da turu kaptÄ±ÄŸÄ±ndan moralli. AyrÄ±ca Muriqi de cezasÄ±nÄ± tamamladÄ± ve sahada olacak. BaÅŸakÅŸehir ligin en etkili hÃ¼cum eden ekiplerinin baÅŸÄ±nda tartÄ±ÅŸmasÄ±z. Ã–zellikle kanatlarÄ± bir hayli etkili kullanÄ±yorlar. Ligde uzun zamandÄ±r maÄŸlubiyet yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeyen BaÅŸakÅŸehirâ€™de hafta arasÄ±nda kupa ÅŸoku yaÅŸandÄ±. Demba Ba dÄ±ÅŸÄ±nda kritik eksik yok. Zorlu maÃ§ta iki ekibin de fileleri havalandÄ±rmasÄ±nÄ± bekliyorum.

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Valencia â€“ Barcelona: MaÃ§ Sonucu 2

Misli.com Ã¼yelerinin %45â€™i, Tek MaÃ§ ve CanlÄ± Bahis imkanÄ± bulunan La Liga mÃ¼cadelesindede konuk Barcelonaâ€™dan yanaâ€¦

Misli.comâ€™da CanlÄ± Bahis oynanacak maÃ§ta M. Fevzi TanÄ±rlÄ±â€™nÄ±n Yorumu

Barcelonaâ€™nÄ±n oranlarÄ± bu sezon sanÄ±rÄ±m yeni yeni olmasÄ± gereken seviyelere dÃ¼ÅŸtÃ¼. YalnÄ±z bu sezon La Liga'da 50 gol atan BarÃ§aâ€™nÄ±n 2009/10 sezonundan bu yana ilk 20 maÃ§ sonunda en az gol attÄ±ÄŸÄ± sezonu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtelim. Bu maÃ§ta Luis Suarez yok. Yeni menajerleri Quique Setien dÃ¶neminde Valverdeâ€™ye gÃ¶re daha verimli geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Valencia ise Ocak ayÄ±na Eibarâ€™I tek golle yenerek baÅŸlasalar da son maÃ§ta Mallorcaâ€™dan 4 yemeleri beklenmedik skor.Bu maÃ§larÄ±n havasÄ± tabii ki baÅŸka. Bu nedenle KG VAR ilk tercihim.Â Â



Marsilya â€“ Angers: MaÃ§ Sonucu 1

Misli.com Ã¼yelerinin %66â€™sÄ±nÄ±n Ä°ddaa bÃ¼lteninde gÃ¼nÃ¼n Tek MaÃ§ oynanabilecek ve maÃ§ esnasÄ±nda CanlÄ± Bahis imkanÄ± olacak Ligue 1 mÃ¼cadelesi iÃ§in tercihi, Marsilya olmuÅŸ durumda.Â

Misli.comâ€™da CanlÄ± Bahis de oynanacak olan maÃ§ta Burak SarÄ±aslanâ€™Ä±n Yorumu

Ligde oynadÄ±ÄŸÄ± son 6 iÃ§ saha maÃ§Ä±nÄ± da kazanan Marseilleâ€™nÄ±n bu maÃ§larÄ±nÄ±n 5â€™i Ã¼st bitti. Kendi sahasÄ±nda oldukÃ§a kolay gol bulabilen ev sahibi takÄ±m, Payet, Sarr ve Kamaraâ€™nÄ±n yokluÄŸunda biraz zorlanabilir. HÃ¼cum hattÄ± fena olmayan Angers, rakibini eksik yakalamÄ±ÅŸken puan iÃ§in elinden geleni yapacaktÄ±r. Bu maÃ§ta iki takÄ±mdan da gol bekliyorum.









Fiorentina â€“ Genoa: MaÃ§ Sonucu 1

Serie A mÃ¼cadelesinde Misli.com Ã¼yelerinin %70â€™inin, Fiorentinaâ€™nÄ±n evinde oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä± kazanacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde tercih yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz.

Misli.comâ€™da CanlÄ± Bahis oynanabilecek maÃ§ iÃ§in Ozan GÃ¼râ€™Ã¼n Yorumu

Kupada Atalanta ligde Spal ve Napoli galibiyetleri Fiorentina adÄ±na olumlu geliÅŸmeler. Taktiksel anlamda bir seviye daha yukarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rebiliyoruz. Genoa, son maÃ§larda golÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nen yapÄ±sÄ± sebebiyle savunmada sorunlar yaÅŸÄ±yor. Teknik adam deÄŸiÅŸikliÄŸi olumlu olarak sonuÃ§ vermedi. Fiorentinaâ€™da Ribery, sakat sol bek Dalbert, cezalÄ±. Genoaâ€™da Cassata, cezalÄ±. Lerager ve Zapataâ€™nÄ±n sakatlÄ±klarÄ± devam ediyor. Ã–z gÃ¼venli Fiorentina, seyircisi Ã¶nÃ¼nde hata yapma lÃ¼ksÃ¼ne sahip deÄŸil. Sorunlu savunmaya sahip Genoa karÅŸÄ±sÄ±nda kazanma ÅŸanslarÄ±nÄ± yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼yorum.