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31.10.2019 - 15:36 | | İSTANBUL (AA)

Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic

Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu VasilijeMicic, THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 85-70 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Micic, 5. haftanın MVP unvanına layık görüldü.

Bu sezon ikinci kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, mücadeleyi 26 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.

Micic, üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 4, iki sayılık atışlarda 8'de 5 ve serbest atışlarda 4'te 4 isabetle oynadı.

 

 

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