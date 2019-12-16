Hakan Daltaban: Koltukların kalkması devre arasına yetişmez

Orta Çizgi'nin haberine göre; Daltaban, Vodafone Park çatısı konusunda ortaya çıkan iddialar, çatı ve tribün arasındaki boşluğun kapatılması ile kale arkasında tribünleri kaldırılma durumu konusunda özel açıklamalarda bulundu.

İşte Daltaban’ın yaptığı açıklamalar:

-EĞER ÖYLE BİR ŞEY VARSA HİÇ GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADAN…-

Vodafone Park çatısında birinci sınıf yerine ikinci sınıf membran kullandığı iddiası ile ilgili Hakan Daltaban; “Haberlerin doğruluğu veya yanlışlığı hakkında bir şey söyleyebilmem için istemiş olduğum bilirkişi raporunun gelmesi lazım. Bununla ilgili bir üniversiteye başvurumuz var. O raporlar geldikten sonra net cevap verebilirim. Şu an tahminden öte bir şey olmaz. Burada yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi. Bilirkişi raporu geldiği zaman biz de ne olduğunu göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa hiç gözünün yaşına bakmadan bütün hukuki süreç başlar. Ama elimizde henüz öyle bir rapor yok” dedi.

-SES AKUSTİĞİNİ BOZAN BİR ŞEY-

Çatı ile tribün arasındaki boşluk konusunda Daltaban; “Çatı ile tribün arasındaki boşluğun kapanması meselesi ile ilgili bir sürü bakış açısı var. Sesin yüksek çıkması konusu… Ses mühendisliği açısından tam tersine ses akustiğini bozan bir şey. Biz bunların hepsine çalışıyoruz. İkincisi ise çatıya bağlanacak herhangi bir şey rüzgar etkisi yaratacağından dolayı çatıda tehlike olabilir. Yine de bir çalışma yaptırıyorum. Ne kadar geçirgen bir malzeme kullanırsak orayı efektif kullanabiliriz ve kapatabiliriz diye. Çatının müellif firmasından bir statik raporu almamız gerekiyor. Çünkü onların çatıyla ilgili garantileri var” dedi.

-KOLTUKLARIN KALKMASI DEVRE ARASINA YETİŞMEZ-

Kale arakasındaki tribünlerde yer alan koltukların kaldırılması ile ilgili ise Hakan Daltaban; “Kale arkası tribünlerindeki koltukların kaldırılması için tekrardan bir statik rapor bekliyoruz. Ama bu devre arasına yetişmez. Çünkü orada yaklaşık 7 bin tane kombine biletli taraftarımız var. Önümüzdeki sene yönetimin alacağı bir karar olur. Statikle ilgili herhangi bir sorun olmayacağı yönünde rapor aldık, bunu da federasyona ilettik. Orada bir yönetmelik olması lazım. Federasyon bir çalışma yapacak, hemen bitecek bir konu değil. Federasyon bir Çalıştay kuracak ve herhalde mimari birtakım düzenlemeler isteyecek. Acil yangın çıkışları, turnike sayıları gibi düzenlemeler istenecektir. Kapasite artacaksa ne kadar artacak, ne kadar izin verecekler? Onlar da henüz belli değil. Biz üzerimize düşeni yaptık ve statik raporu verdik” ifadelerini kullandı.