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30.09.2019 - 10:54 | | GİRESUN (AA)

Hakan Kutlu da çözüm olamadı

TFF 1. Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 kaybeden Giresunspor'daki kötü gidişata teknik direktör Hakan Kutlu da "dur" diyemedi.

Hakan Kutlu da çözüm olamadı

Yeşil-beyazlı Karadeniz temsilcisi, sezona teknik direktör Erkan Sözeri ile başladı.

Sözeri yönetiminde dört karşılaşmaya çıkan yeşil-beyazlılar bunlardan sadece birinde berabere kalırken, 3 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Dördüncü haftada deplasmanda İstanbulspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Giresunspor yönetimi ile Sözeri karşılıklı olarak yolları ayırdı. Sözeri'den boşalan teknik direktörlük görevine ise 18 Eylül'de Hakan Kutlu getirilirken, deneyimli isimle 1 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Giresunspor'da bu sezonki kötü gidişata Hakan Kutlu da "dur" diyemedi. Kutlu yönetiminde iki maça çıkan yeşil-beyazlılar bir yenilgi alırken, bir kez de berabere kaldı.

Yeşil-beyazlılar ligde geride kalan 6 maçta hiç galibiyet alamazken, 2 kez berabere kaldı, 4 kez de rakiplerine mağlup oldu.

Giresunspor, 6 haftada topladığı 2 puanla ligde 17'nci sırada bulunuyor.

Öte yandan, Karadeniz temsilcisinde geçen sezon boyunca 6 teknik adam görev yapmıştı.

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