Hakan’dan selam açıklaması

A Milli Futbol Takımımızın başarılı orta sahası Hakan Çalhanoğlu, Bild Gazetesi’ne bir röportaj verdi.



EURO 2020 elemelerinde özellikle Fransa maçında gündeme gelen asker selamı konusunda açıklamalar yapan Hakan, “Futbolcular politika konuşmak istemez. Bizim oradaki düşüncemiz, askerlerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine dönmesi için bir mesajdı. Askerlerimize motivasyon vermekti. Orada politik bir simge ya da hareket yoktu. Biz barışı seven insanlarız. Türk futbolcularının bu iddialarla anılması çok yazık” dedi.



Hakan Çalhanoğlu, kariyeriyle alakalı ilginç bir Bayern Münih açıklaması da yaparak, “2014’te Bayern benle ilgilenmişti. Gelecekte böyle bir teklif gelirse, ‘hayır’ diyemem. Almanya’da yetişen her futbolcunun hayalinde Bayern Münih ve Dortmund gibi büyük kulüplerde oynamak vardır” diye konuştu.