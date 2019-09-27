Telegraph'ta yer alan habere göre; Real Madrid ve Barcelona gibi Avrupa devleriyle anılan Harry Kane için 280 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Levy, böylece oyuncusunun büyük kulüplerin gündeminden çıkacağı umudunu taşdığı belirtildi.

"SAYGI KAZANDIK, KUPA KAZANAMADIK"

Tottenham formasıyla bugüne kadar 169 gol atan Harry Kane, açıklamalarında kupalar kazanmak istediğini dile getirmişti. Tottenham'ın kaptanı, "En önemli şey artık bir kupa kazanmak. Takım olarak bunu çok konuşuyoruz ve ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak, geride kalan 5 yılda gördük ki yeterli bir kadromuz var. Artık sahaya çıkıp işi bitirmemiz gerekiyor. 5 yılda gösterdiğimiz gelişim ve oyunla Avrupa'nın her kulübünün saygısını kazandık ama 1 kupa kazanamadık." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de sezona iyi başlayamayan Tottenham, geride kalan 6 maçta yalnızca 2 kez kazanabildi. Kuzey Londra kulübü, son olarak İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Colchester'a elendi.