Hasan Kartal: Fenerbahçe'den gelen bir teklif yok

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camia olarak bütün Rizelilerin birlikte hareket ettiğini, lig sonuna kadar bu birliktelikten kopmadan iyi işler yapmak istediklerini belirtti.

Çaykur Rizespor'un iyi günler görmesi için çalıştıklarını ifade eden Kartal, "Yeniden bir takım inşa ediyoruz. Ligin ilk iki haftasında 6 puan almayı başardık. Eksiklerimizi elbette biliyoruz ama buna rağmen 6 puan çok kıymetli. Karşımıza gelecekte çıkabilecek sıkıntıları düşünerek transfer planlamamızı yapıyoruz. El Kabir'in sakatlanması planlarımızı çok değiştirdi. Futbolda bu tür olumsuzlukları düşünmek zorundasınız." dedi.

Kartal, takım olma yolunda ilerlediklerinin altını çizerek, "İlk iki haftada çok güzel işler sergiledik. Her iki maça da kazanma parolasıyla çıktık ve başardık. Hedefimiz her maçtan puan almak. Bu ligde her puan çok değerli. Şampiyonluk hedefi olan zor bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Biz de geri adım atmayacağız. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Beşiktaş karşısına da puan veya puanlar almak için çıkacağız." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının titizlikle devam ettiğini vurgulayan Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni santrforumuz ile anlaşma sağladık. Resmi işlemlerin tamamlanması ile maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğer yetiştirebilirsek oynayıp oynamaması kararı da hocamızda olacak. Forvet eksikliğimizi giderebilirsek ileride gücümüzün artacağını düşünüyorum. Öte yandan Dario Melnjak ile ilgili basında yer alan haberleri de şaşkınlıkla okuyoruz. Fenerbahçe'den bize bu yönde gelmiş bir teklif yok. Teklif gelse bile bu zamanda böyle bir transferin gerçekleşmesi mümkün değil. Biz bütün planlarımızı tamamladık. Transferin son günlerinde bunları konuşmak kulüplere ve oyunculara zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Bizim her kulüple iletişimimiz iyidir. Medyanın görevine saygı duyuyoruz ama hiçbir kulübün taraftarlarının aklını bulandırmaya gerek yok."