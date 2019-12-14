Hasan Kartal: Gerekirse bizim istifamız da olur

Kartal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcağı sıcağına Çaykur Didi Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yaptıkları görüşmenin tam bir karar toplantısı olmadığını vurgulayan Kartal, "Ancak bir karar almanın arifesine geldik. Neticede bir şeyler düşünmemiz ve yapmamız gerekiyor. Bir ara dönem var. O dönemde yapacağımız transferlerin takımı kurtaracağı düşüncesi de mevcut. Bu mini bir toplantıydı. Daha geniş toplantıda bir şeylere karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Camianın rahat olmasını isteyen Kartal, "Biz Çaykur Rizespor'u sıkıntıya sokacak bir şey yapmayız. Elimizden geleni yapacağız. Gerekirse bizim istifamız da olur. Daha başarılı bir yönetim gelecekse, biz onu da yaparız. Her şeyi doğrudan hocaya bağlamamak lazım. Doğrularımızı ve yanlışlarımızı değerlendiriyoruz. Kısa süre içerisinde gereken ne varsa yaparız zannediyorum. Bu hafta içerisinde şekillendiririz gibi gözüküyor." diye konuştu.