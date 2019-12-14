Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hasan Kartal: Gerekirse bizim istifamız da olur
14.12.2019 - 21:26 | | RİZE (AA) -

Hasan Kartal: Gerekirse bizim istifamız da olur

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, takımla ilgili çeşitli konularda karar aşamasında olduklarını söyledi.

Hasan Kartal: Gerekirse bizim istifamız da olur

Kartal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcağı sıcağına Çaykur Didi Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yaptıkları görüşmenin tam bir karar toplantısı olmadığını vurgulayan Kartal, "Ancak bir karar almanın arifesine geldik. Neticede bir şeyler düşünmemiz ve yapmamız gerekiyor. Bir ara dönem var. O dönemde yapacağımız transferlerin takımı kurtaracağı düşüncesi de mevcut. Bu mini bir toplantıydı. Daha geniş toplantıda bir şeylere karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Camianın rahat olmasını isteyen Kartal, "Biz Çaykur Rizespor'u sıkıntıya sokacak bir şey yapmayız. Elimizden geleni yapacağız. Gerekirse bizim istifamız da olur. Daha başarılı bir yönetim gelecekse, biz onu da yaparız. Her şeyi doğrudan hocaya bağlamamak lazım. Doğrularımızı ve yanlışlarımızı değerlendiriyoruz. Kısa süre içerisinde gereken ne varsa yaparız zannediyorum. Bu hafta içerisinde şekillendiririz gibi gözüküyor." diye konuştu.

 

Fenerbahçe'den ilginç gönderme!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Engin İpekoğlu: “Devre arasına kadar böyle devam edeceğiz”

Engin İpekoğlu: “Devre arasına kadar böyle devam edeceğiz”

Radamel Falcao 74 gün sonra 11’de

Radamel Falcao 74 gün sonra 11’de

Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

Hasan Kartal: Gerekirse bizim istifamız da olur

Hasan Kartal: Gerekirse bizim istifamız da olur

Sıradaki Haber