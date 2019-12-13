Hatayspor, kalesine "duvar ördü"

Geçen sezon sonunda, play-off finalinde yenilerek Süper Lig'in kıyısından dönen bordo-beyazlılar, bu sezon sonunda şampiyon olarak direkt bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Akdeniz ekibi, 30 puanla liderliğini sürdürdüğü ligdeki 14 maçın 9'unda, kalesine adeta "duvar örerek" rakiplerine gol şansı tanımadı. Yaptığı 14 maçta 11 gol yiyip rakip fileleri de 21 kez havalandıran Hatayspor, ligde en iyi averaja sahip takım olarak da dikkati çekiyor.

Sahasında oynadığı 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Hatayspor, bir karşılaşmada berabere kalıp bu maçların 5'inde de kalesini gole kapatmayı başardı.

Bordo-beyazlılar, başarılı istatistiklerini sürdürerek Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

"Son dört maçta şükürler olsun gol yemedik"

Teknik Direktör Bayram Toysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra ilk haftalarda takımı tanımaya çalıştığını söyledi. Zorlu müsabakalarda, kendilerine yakışmayan çok kolay goller yediklerini belirten Toysal, şunları söyledi:

"Sonraki süreçte nasıl önlem alabiliriz diye çalışmalar yaptık. Şu anda kendi ekibimizde defansı çalıştırabilecek, bölgesel antrenör diyebileceğimiz hocamız var. Şu ana kadar ikisi içeride ikisi dışarıda oynadığımız son dört maçta şükürler olsun gol yemedik. Bu hem çalışmanın karşılığı hem de oyuncu profilinin, kalecilerin çok üst düzey performans göstermesi. Uzun süredir bu şekilde az gol yememiz, takımın bir arada oynamasının verdiği bir avantaj. Aynı zamanda oyuncuların her fiziki şarta uygun reaksiyon göstermiş olmalarından kaynaklı. Biz bu süreci şu ana kadar bu anlamda doğru yönettik. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde çok gol atmaya ve gol yememeye çalışacağız."

Toysal, ciddi şekilde çalışıp aynı istatistiği uzun süre devam ettirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"İnşallah hiç gol yemeden sezonu bitiririz"

Kaleci Akın Alkan da takımdaki birlik ve beraberlik ruhuna dikkati çekti.

Son 3 senedir birçok şeyi başardıklarını ve şehri ayağa kaldırdıklarını aktaran Akın, "Geçen sezon play-off finali oynadık, Süper Lig'in kapısından döndük. Az gol yeme sebebimiz, herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması. Savunma işi santrafordan başlar, tabii kaleci olduğumuz için daha çok ön plana çıkıyoruz bu konuda. Tüm takım olarak iyi savunma ve iyi hücum yapıyoruz. Bunda arkadaşlarımın katkısı çok büyük. Ben de onların arkalarında açıklarını kapatmak için elimden gelen neyse yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig hedeflerinden bahseden Akın, "Süper Lig, Türkiye'nin en üst ligi. Şurada ligin ilk yarısının bitmesine 3 hafta var. Bu üç maçı da kayıpsız atlatırsak ikinci yarı çok başka bir Hatayspor olacak. İnşallah hiç gol yemeden sezonu bitiririz. Ancak bu çok zor. Az gol yiyeceğiz ve bu takımı Süper Lig'e taşımak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.