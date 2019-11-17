Haydi Arnavutluk!

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nun 10. ve son maçında bugün deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.



İzlanda ile berabere kalarak EURO 2020’ye katılma hakkı elde eden ay-yıldızlılar grup liderliği için Andorra maçını kazanıp, Fransa’nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek. Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa’nın 2 puan gerisinde yer alan milliler, ikili averajda önde olduğu Fransa’nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO 2020’ye lider giderse tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na tüm rakiplerini geride bırarak katılma başarısını elde edecek. Fransa’ya karşı ikili averaj üstünlüğüne sahip olan Ay-yıldızlı ekibimiz sahasında 2-0 mağlup ettiği rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Türkiye, Andorra ile oynadığı ilk maçtan ise 1-0 galip ayrılmıştı.

Andorra’ya hiç takılmadık

A Milli Takımımız 96 yıllık tarihindeki 578. maçını Andorra ile oynayacak. Ay-yıldızlı ekip geride kalan 577 karşılaşmada 220 galibiyet, 135 beraberlik ve 222 yenilgi alırken, rakip ağları 761 kez havalandırdı, kalesinde ise 823 gol gördü.



Türkiye ile Andorra 4. kez karşılaşacak. A Milli Takımımız geride kalan 3 maçı da kazanırken, Andorra ağlarını 8 kez salladı, rakibine gol şansı tanımadı.