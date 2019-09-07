Haydi Sultanlar

Ankara Spor Salonu’ndaki mücadele saat 19.30’da başlayacak. Yarı finale 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile gelen son Avrupa 3.’sü Filenin Sultanları’nın antrenörü Guidetti “Rakibin iyi hücumcuları var. Taraftarın desteği önemli” diye konuştu

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselecek takımlar belli oluyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda yarı final maçları bugün Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.



Çeyrek finalde Hollanda’yı geçen A Milli Takım, yarı finalde Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşma, saat 19.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. A Milli Takım, organizasyon tarihinde 5. kez yarı final maçına çıkacak. Tarihinde ikinci kez finale kalmaya çalışacak Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milli takım, 2015’te ise dördüncü sırada kaldı.



Türkiye, yarı finale gelene kadar oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. A Grubu’nda sırasıyla Yunanistan’ı 3-0, Finlandiya’yı 3-2, Bulgaristan’ı 3-1, Fransa’yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu. Son 16 turunda Hırvatistan’ı 3-2, çeyrek finalde Hollanda’yı 3-0 mağlup etti.

Yarı final maçları öncesinde Türkiye, Polonya, Sırbistan ve İtalya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katıldığı medya günü düzenlendi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti de yer aldı. Başantrenör Guidetti, Polonya maçında taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, “Turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Polonya’nın fizik gücü çok iyi. Rakibin iyi hücum oyuncuları var. Buradaki mücadelemizde taraftarın desteği önemli” diye konuştu.



Diğer yarı final mücadelesi saat 17.00’de son şampiyon Sırbistan ile İtalya arasında oynanacak.

Eda Erdem: Sona bırakmayacağız

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, zorlu Polonya maçı öncesinde düzenlenen medya gününde konuştu. Şampiyonada şu ana kadar iyi bir mücadele verdiklerini söyleyen Dündar, “12 bin Ankara seyircisi önünde, ‘Filenin Sultanları’ olarak elimizden geleni yapacağız. Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da finale çıkmak istediklerini belirterek “Kesinlikle hafta sonu Polonya karşısında galip gelmek istiyoruz. Ankara voleybolda iyi bir sinerji yakaladı. Final maçında bir ayağın Türkiye olmasını istiyoruz” dedi.