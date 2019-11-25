‘Hedefimiz liderlik’

İttifak Holding Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Kartal gözünü zirveye dikti. Asbaşkan ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ her maçı final havasında gördüklerini belirterek, “Oyuncuların ve taraftarların inancı tam. Önümüzdeki 5 hafta İstanbul’dayız, ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz” dedi.

Son 6 haftada güzel sonuçlara imza attıklarını aktaran Kocadağ, “Takımın öz güvene ihtiyacı vardı. Kaliteli bir kadro ve iyi bir hocamız var. Abdullah Avcı kendini ispatlamış bir isim. Kazanarak bu öz güven geldi. Başkanımızın da çok büyük çabası var, büyük emek veriyor. Futbol işleri sadece sahada bitmiyor. Saha dışında da yükümlülüklerimiz var. Başkan ve yönetim kurulu çok büyük mesai harcıyor. Hedefimiz şampiyonluk, Beşiktaş’ın zaten başka hedefi olamaz. Her karşılaşmaya final havasında çıkacağız” diye konuştu.



Emre Kocadağ, Konyaspor karşısında galibiyet golünü atan Burak Yılmaz’a bazı kişilerin gösterdiği tepkiler için ise “Burak’ın Beşiktaşlılığını tartışmaya gerek yok. Kendisi de bunu sık sık ifade ediyor. Takımın kaptanı ve Türkiye’nin değerli bir futbolcusu. Bunlar 3-5 kişinin tepkisi, tüm Beşiktaşlılara mal etmemek lazım” yorumunu yaptı.