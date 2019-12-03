‘Hep zamanla yarışıyorum’

ERKAN AYRAÇ - RÖPORTAJ

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, hem 4 Aralık’ta başlayacak Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’ndaki hem de Tokyo Olimpiyatları’ndaki hedeflerini Milliyet’e anlattı.



- 100 metre kurbağalamada Olimpiyat barajını aştın, neler hissettin?

Mili takım seçmelerinde ilk gün 200 metrede 80 saniyeyle, 100 metrede ise 7 saniyiyle kotadan uzak kaldım. Normalde seçmelerde deneme yapmak yasak ama bana imkan sağladılar. Sadece ben yüzecektim. Etrafıma baktım herkes tribünde beni destekliyordu, çok motive ediciydi. Gururluyum ki 59.53’le kotayı aldım.



- Olimpiyat hazırlıkları ile normal şampiyona hazırlıklarının arasında nasıl bir fark var?

Temel olarak bir fark yok. Çünkü bir sistemimiz var ve bunu bozmak istemiyoruz. Sadece daha özverili bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Sonuçta hedef büyüdü. Çünkü hedefimiz sadece olimpiyatlara katılmak değil, daha ileri gidebilmek. Bu doğrultuda daha yoğun çalışıyoruz.



- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda hedefin nedir?

Glasgow’daki yarış bir kısa kulvar yarışı. Turnuvada kendimi deneyeceğim, nerede olduğumu göreceğim. 200 metrede final, 100 metre yarı final yaparsam benim için iyi olur. Daha sonra Türkiye Şampiyonası var. Bunlar iyi testler olacak. Ardından antrenman süreci başlayacak. 2020 Mayıs’ındaki Avrupa Şampiyonası ise asıl test olacak.



- Asıl hedef Tokyo mu, yoksa Paris mi?

Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen seneye kadar olimpiyatlara katılabileceğimi düşünmüyordum. Şimdiden geriye bakarak çalışmanın nasıl sonuçlar getirdiğini tecrübe ettim. Kısa vadede hedef tabii ki Tokyo. Ama hem yaş, hem de vücut gelişimim açısından uzun vadeli hedefim Paris.



Hep saniyeler ve saliselerle yaşayan biri olarak zaman kelimesi sana ne ifade ediyor?

Zaman aslında çok uzun, ama bizim için bir o kadar kısa. 1 dakikada yüzdüğümüz o 100 metreye baktığınızda bu süre kısa değil. Ama o 1 dakikanın içinde saliseler her şeyi etkiliyor. Yani ben 7 salisede Tokyo hayalimi kaybettim. Ama sonra 39 salise ile kavuştum. Ben zamanla yarışmaktan mutluyum.



Yüzme bir dönüşüm yaşıyor. Turkcell’de bu dönüşümde oldukça etkin. Bu destek sence ne kadar önemli?

- Turkcell’in verdiği destek çok önemli. Futbol ve basketbolda destek bulabilmek kolay. Amatör sporlar az destek görüyor. Turkcell ise amatör sporlara destek veriyor. Federasyon başkanımız da sağ olsun bizim için hep en iyisinin olmasını istiyor. Bu anlamda iyi bir işbirliği olduğunu görebiliyorum. Biz de bu destek verildiğinde neleri başarabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz.