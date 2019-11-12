Herbalife’ın hayali var!

ÜMİT AVCI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsoru olan Herbalife Nutrition Genel Müdürü Ediz Haksal, kadın basketbolunu seçmelerinin nedenini anlattı.

Haksal, “Sporcu beslenmesi, aktif yaşam ve insanların daha çok spor yapması konusunda rolümüzü güçlendiriyoruz. Basketbol da yaygın bir spor. Aktif ve spor konusunda iyi örtüşme sağlandı. Bir de bizim distribütörlerimiz var. Onlar aslında kilo vermeyle ilgili müşterilerine hizmet veriyorlar. Bu da bir artı. Ama en büyük artı, bize basketbolcuların hikayelerini izlettiler. O hikayeler bizim distribütörlerimizin hikayeleri gibi. Bizim kadın distribütörlerimiz ilk başta zorlanıyor ama sonra gelirleri artıyor, binlerce kişinin önüne sahneye çıkmaya başlıyorlar. Bunlar kafamızdaki duygusal bağı kurdu” diye konuştu.



‘Salonlar dolmalı’

Ediz Haksal sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bizim düşüncemiz ‘imzaladık bitti’ değil, ‘imzaladık ve başladı’dır. Türkiye’de 100 bine yakın Herbalife Nutrition distribütörü var. Şu anda hepsi Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nden bizim ligimiz diye bahsediyor. Çalışmalarımızdan biri salonların dolmasını sağlamak. Çünkü özellikle kadın basketbolu ailelerin rahatlıkla gidebileceği bir ortam. Ben de kızımla gidiyorum. Salonlarda standlarımız olabilir, yarışmalar, maskotlar bulunabilir. Bunun dışında genç oyuncuların sporcu beslenmesiyle ilgili ihtiyaçları var. Buna destek olmak istiyoruz. Üçüncüsü de biz küçük yaştaki çocuklarımızı basketbola yönlendirmek için federasyonla birlikte ne yapabiliriz diye kafa yoruyoruz.

- Sporcu beslenmesi, vücudun ihtiyaçları da düşünüldüğünde farklı bir konu. Ne kadar doğru beslenirlerse hem bu sporu büyütmüş oluruz, hem de başarıyı artırırız.

-Bizim hayalimiz, tüm sporcularımızın, tüm kulüplerimizin beslenme danışmanlığını kabul etmesi. Biz Barcelona’nın beslenme danışmanlarını dinlediğimizde hayran kaldık. Kolay değil ama bu bilinci oturtmayı hayal ediyoruz. Bazı kulüpler bizden ürünlerimizi alıp alamayacaklarını sordu. Biz satış kaygısı taşımıyoruz burada. Elbette onlara ürünlerimizi vereceğiz ama öncesinde bilinçlendirme toplantıları yapmamız lazım.

-3 yılın sonunda Herbalife Nutition’u pazar araştırmalarımızda birisine sorduğumuzda aktif yaşamı destekleyen bir firma olarak anılmak istiyoruz. Kadın Basketbolu’na çok değer kattığımızı düşünüyorum. Sporcu beslenmesi konusunda futbolcuların, farklı branşlardaki insanların destek almak için gelmesi başarımız olacaktır.