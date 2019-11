Herkesin kahramanı

CELAL UMUT EREN

Slaven Bilic döneminde 2, Şenol Güneş yönetiminde 4 sezon düzenli oynayan Kanadalı futbolcu, Abdullah Avcı’dan da formayı kaptı. 36 yaşında olmasına rağmen orta sahada dinamo gibi çalışmaya devam eden Atiba; profesyonelliği, iletişimi, takım arkadaşlarına yaklaşımı ve kaptanlığıyla da alkışları topluyor.

Beşiktaş’ta son 2 haftada gelen galibiyetler yüzleri güldürürken, yeniden ilk 11’in önemli isimleri arasına adını yazdıran Atiba Hutchinson alkışları topluyor. 2013 yılından beri takımda olan Kanadalı futbolcu, Abdullah Avcı’nın takımında da kilit rolü aldı.



Geldiği günden bu yana hem tribünlerin hem de teknik heyetlerin değişilmezi olan deneyimli futbolcu adeta tarihe geçti. Siyah-beyazlı formayla 229 maça çıkan tecrübeli orta saha, 6 yıllık süreçte hep değişilmez oldu. Slaven Bilic’le 2 sene geçiren Kanadalı oyuncu, Şenol Güneş’le de 4 yıl boyunca birbirinden başarılı dönemler geçirdi. Bu sezon ilk başlarda Abdullah Avcı’nın çekimser kaldığı 36 yaşındaki yıldız, bir kez daha formasını kaptı.

Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında performansı ve liderliğiyle ön plana çıkan Atiba, takıma da büyük enerji katıyor. İlerleyen yaşına rağmen takımın istatistik anlamda da en dinamik futbolcularının başında gelen başarılı oyuncu, şimdiden 8 resmi maçta 580 dakikaya ulaştı.

Orta sahadaki eksikler ve sakatlardan sonra hazır görüntüsüyle Abdullah Avcı’ya derin bir nefes aldıran yıldız oyuncu, takım arkadaşlarını da her bakımdan rahatlatıyor. Saha içerisinde görünmez lider gibi her açığı kapatan ve arkadaşlarının yardımına koşan siyah-beyazlı oyuncu, gelecek haftalar için de umut veriyor.



Her teknik adam için vazgeçilmezi olan Atiba, Şenol Güneş yönetiminde 144 resmi maç, Bilic’le 74 mücadelede yer aldı. Atiba, Abdullah Avcı ile de 8 mücadelede forma giydi. Saha dışında da herkesin sevgilisi olan Atiba; profesyonelliği, insanlarla olan iletişimi, takım arkadaşlarına yaklaşımı ve kaptanlığıyla efsane olarak anılıyor. Tribünlerin de vazgeçilmezi olan Hutchinson, ileride de teknik ve idari anlamda kulüpte görev almaya sıcak bakıyor.

Kanada efsanesi

Beşiktaş tarihine adını yazdıran Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada’da büyük sevgi topluyor. Kanada Milli Takımı’nın gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen 36 yaşındaki oyuncu, ülkesinde de büyük saygı görüyor.