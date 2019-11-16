Hesap kapandı

CELAL UMUT EREN



19 Kasım 2003

Şenol Güneş, Letonya karşısında 2-0 öndeyken 2-2’lik beraberlikle EURO 2004’ü kaçırdı ve şunu söyledi: Bir yakınımı kaybetmiş gibi üzgünüm. Şimdi de savaşmaya, inanmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarınlar için, yeni nesillerle sakin olup, çözümler üreteceğiz

14 Kasım 2019

İzlanda beraberliğinin ardından 20 puana ulaşarak EURO 2020’ye katılma hakkını kazanan Güneş şunları anlattı: Hayalimiz çok... Bu hayalleri tek başıma benim hayata geçirmem mümkün değil. Yeni nesillerin önünü açacağız, biraz da bunun hayalini kuruyorum.



Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atan A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 biletiyle büyük bir mutluluk yaşattı. Teknik direktör Şenol Güneş de kariyeri açısından çok özel bir başarıya ortak oldu.

Şenol Güneş, kariyeri açısından 16 yıllık bir hesabı da kapattı. 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği üçüncülükle ülke tarihine geçen Güneş, EURO 2004’e çok şanssız bir şekilde play-offlarda nispeten daha zayıf bir rakip olan Letonya’ya 19 Kasım 2003 akşamı hem de 2-0 öndeyken 2-2 berabere kalarak elenme acısı yaşamıştı.



‘Teslim olmadık’

Tam 16 yıl sonra ise grup aşamasında hem de bir maç kala İzlanda önündeki 0-0’lık beraberlikle bu sefer EURO 2020 bileti elde edildi. Letonya’ya karşı yaşanan umulmadık başarısızlık sonrası samimi ifadelerle duygularını paylaşan tecrübeli teknik adam, “Bir yakınımı kaybetmiş gibi üzgünüm. Hepimiz takım olarak ülkemiz için savaştık. Asla teslim olmadık. Biz şimdi de savaşmaya, inanmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarınlar için, yeni nesiller sakin olup, çözümler üreteceğiz” demişti.



Futbol bayramı

Şenol Güneş, bu sefer 16 yıl sonra 14 Kasım 2019 akşamı, İzlanda ile evinde berabere kalarak, Türkiye’ye adeta bir futbol bayramı armağan etti. Maç sonunda benzer sakinliğini koruyan 67 yaşındaki teknik adam, “Bir hayalimiz var. Hayalimiz çok, mükemmeli istemek hepimizin arzusu ama ona ulaşmak için çok çalışmak gerekiyor. Bu hayalleri tek başıma benim hayata geçirmem mümkün değil. Yeni nesillerin önünü açacağız, ben biraz da bunun hayalini kuruyorum” ifadelerini kullanarak birlik beraberlik çağrısı yapmaya devam etti. 16 yıl önce hakkı olan başarıyı kılpayı kaçıran Şenol Güneş, 16 yıl sonra güle oynaya tarihi bir sonuçla zaferini taçlandırdı. Güneş, içinde buruk kalan Avrupa Şampiyonası başarısını da hanesine ekledi.

Parlayan Güneş!

A Milli Takımımız’ın başında büyük başarılara imza atan teknik direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple birlikte birçok ilke imza attı. Euro 2020 yolundaki tüm engelleri kaldıran ve elemelerin bitimine bir maç kala gruptan çıkmayı garantileyen millilerimiz ilk kez böyle bir başarı yakaladı. Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası’na, 2 defa da Dünya Kupası’na katılan ekibimiz, ilk kez grup maçları bitmeden büyük bir turnuvanın biletini aldı.



Tarihinde 5. defa Avrupa’nın en önemli milli takım organizasyonunda yer almayı garantileyen ay-yıldızlılar, 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra 2020’de de Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. Milli Takımımız, EURO 1996 ve EURO 2000’den sonra ilk defa üst üste Avrupa Şampiyonası bileti alarak da tüm Türkiye’yi sevindirdi.



Ay-yıldızlı ekipte ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş, Türk futbol tarihine adını yazdırdı. Güneş, A Milli Futbol Takımı’nı hem Dünya Kupası’na hem de Avrupa Şampiyonası’na götüren ilk teknik adam oldu. Güneş yönetiminde 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olarak tarihe geçen ay-yıldızlılar, deneyimli teknik adamla EURO 2020’de de mücadele edecek.



Ay-yıldızlı ekip, son 12 yılın en fazla puanını topladığı elemelerde 9 maçta 20 puan elde etti. EURO 2008 Elemeleri’nde ise ay-yıldızlılar oynadığı 12 maçta 24 puan elde etmiş ancak daha sonra katıldığı 5 eleme gruplarında 20 puana ulaşamamıştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. Toplam 10 gruptan oluşan EURO 2020 Elemeleri’nde sahasında 4 maç oynayan Polonya da henüz taraftarı önünde gol yemedi. Gruplardaki diğer 53 ekip ise kendi sahalarında en az bir gol yedi.