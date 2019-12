Hido’dan sekiz sayı

NBA’DE Batı Konferansı Pasifik Grubu ikincisi Sacramento Kings, Ortabatı Grubu sonuncusu Memphis Grizzlies’i 99 - 91 yenerek, üç maçtır süren yenilgiler serisine son verdi. Hidayet Türkoğlu ise 8 sayı attı. Toplam 15 dakika oynayan milli basketbolcumuz hepsi savunmadan 4 ribaunt aldı, 2 asist yaptı, 1 de top çaldı.

HİDAYET, 5 kez kullandığı 2 sayılık atışlarda 3 kez isabet kaydederken, 1 kez denediği 3 sayılık atışta ise topu çemberden geçiremedi. Hidayet Türkoğlu, 2 kez kullandığı faul atışlarının hepsinde başarılı olarak yüzde 100 isabet sağladı. Sacramento Kings’de, Chris Webber 16 sayı ve 17 ribauntla takımın yıldızı oldu.



Orlando - Seattle : 105 - 98

Philadelphia - Cleveland : 108 - 84

Indiana - New York : 107 - 94

New Jersey - LA Clippers : 106 - 92

Chicago - Dallas : 115 - 87

New Orleans - Golden State : 110 - 104

Phoenix - Portland : 86 - 75

Washington - LA Lakers : 100 - 99

Utah - Atlanta : 110 - 97