Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan Futbol HaberleriHollanda futbolunda ırkçılık vakasına araştırma
18.11.2019 - 13:01 | | AA

Hollanda futbolunda ırkçılık vakasına araştırma

Hollanda 2. Futbol Ligi (Eerste Divisie) takımlarından Excelsior'da oynayan Ahmad Mendes Moreira'ya yapılan ırkçı tezahüratlarla ilgili araştırma başlatılacak.

Hollanda futbolunda ırkçılık vakasına araştırma

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonunun (KNVB) yapılan yazılı açıklamada, futbolda ırkçılığın yeri olmadığı ve bunun sporda hedef olan "insanları birbirine bağlama isteği" ile çeliştiği belirtildi.

Açıklamada, Moreira'ya yapılan ırkçı tezahüratlarla ilgili araştırma başlatılacağı ifade edildi.

Eerste Divisie'de dün oynanan Den Bosch-Excelsior maçında, misafir takımın oyuncusu Moreira, ırkçı tezahüratlara maruz kalmış, maçın hakemi ise yaşanan olaydan dolayı maçı 10 dakikalığına durdurmuştu.

 

Skorer Mutfak - 18 Kasım 2019
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Takım'dan tarihin en iyi grup performansı...

A Milli Takım'dan tarihin en iyi grup performansı...

Başarının adı Şenol Güneş

Başarının adı Şenol Güneş

Dervişoğlu'ndan Şenol Güneş'e milli mesaj

Dervişoğlu'ndan Şenol Güneş'e milli mesaj

Sangare, milli takımla ilk resmi maçına çıktı

Sangare, milli takımla ilk resmi maçına çıktı

Sıradaki Haber