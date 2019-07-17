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17.07.2019 - 14:49| ANKARA (AA)

Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets, Chris Paul takası karşılığında Oklahoma City Thunder'dan yıldız oyuncu Russell Westbrook'u kadrosuna kattı.

Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Houston Rockets, oyun kurucusu  Chris Paul'un yanı sıra 2024 ve 2026 ilk tur draft hakkını Oklahoma City  Thunder'a verme karşılığında Russell Westbrook'u renklerine bağladı.

Kariyeri boyunca formasını giydiği Thunder formasıyla 821 maça çıkan  ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Westbrook, 23 sayı, 8,4 asist, 7  ribaunt ve 1,79 top çalma ortalamasıyla oynadı. NBA'de 2016-17 sezonunun en  değerli oyuncusu seçilen 30 yaşındaki basketbolcu, 8 kez all-star, 2'şer kez  all-star'ın en değerli oyuncusu, sezonun sayı ve asist kralı oldu.

Kariyerinde 9 kez all-star seçilen 34 yaşındaki Paul ise 950  karşılaşmada 18,5 sayı, 9,7 asist, 4,5 ribaunt, 2,23 top çalmalık performans  sergiledi.

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