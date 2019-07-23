23.07.2019 - 13:48
Hüseyin Bulut resmen Göztepe'de!
Göztepe, Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
1999 doğumlu genç oyuncu Hüseyin Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladık.
Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve son olarak 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut’a takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diyoruz.
Hüseyin takımımızın yeni sezon öncesi çalışmalarını gerçekleştirdiği Afyon Kampı'na dahil oldu.