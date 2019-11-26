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26.11.2019 - 08:00 |

İbrahim Çolak’a P&G’den destek

P&G, artistik cimnastik halka branşında Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Çolak’a desteğini duyurdu.

İbrahim Çolak’a P&G’den destek


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile 2014 yılından beri Olimpik Anneler projesini yürüten P&G, artistik cimnastik halka branşında Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Çolak’a desteğini duyurdu.

Açıklamada, “Daha önce çeşitli çalışmalarla sporcuların arkasındaki en büyük manevi desteğin anneleri olduğuna dikkati çeken P&G, bu yıl “Hayalimiz bir” söylemiyle Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek sporcuların, annelerinin ve onlara manevi katkı sağlayan tüm destekçilerinin aynı hayali paylaştığını vurguluyor. Bu vizyonla hareket eden P&G, son olarak dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve annesine olimpiyat yolunda desteğini açıkladı” ifadeleri yer aldı.

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