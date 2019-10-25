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25.10.2019 - 11:53 | | ANKARA (AA)

Ibrahimovic'e şok! LA Galaxy yarı finalde elendi

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde Los Angeles Galaxy, Los Angeles'a 5-3 mağlup olarak play-off'lara yarı finalde veda etti.

Ibrahimovic'e şok! LA Galaxy yarı finalde elendi

İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic'in formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy, play-off'lara yarı finalde veda etti

Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in bir gol attığı mücadelede konuk olduğu Los Angeles'a 5-3 yenilerek elendi.

Kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 38 yaşındaki Ibrahimovic, maçın ardından yaptığı konuşmada, "MLS'de kalırsam bu lig için güzel olur çünkü tüm dünya izlemeye devam eder. Gidersem, kimse bu ligi hatırlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasıyla sezonu 29 maçta 30 golle tamamladı.

 

 

    Dev mücadelede gözler onun üstünde olacak!
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