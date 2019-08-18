İlayda Güner, Çukurova Basketbol'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin ekibi, 20 yaşındaki İlayda Güner ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak İstanbul Üniversitesi'nde oynayan 1,91 metre boyundaki pivot, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

İlayda Güner, önceki takımında 12,5 sayı, 5,8 ribaunt ortalamasıyla oynadı.