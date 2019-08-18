Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbolİlayda Güner, Çukurova Basketbol'da
18.08.2019 - 10:37| MERSİN (AA)

İlayda Güner, Çukurova Basketbol'da

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, İlayda Güner'i kadrosuna kattı.

İlayda Güner, Çukurova Basketbol'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin ekibi, 20 yaşındaki İlayda Güner ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak İstanbul Üniversitesi'nde oynayan 1,91 metre boyundaki pivot, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

İlayda Güner, önceki takımında 12,5 sayı, 5,8 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

 

Nusret, Ramos ve Marcelo ile beraber!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İlayda Güner, Çukurova Basketbol'da

İlayda Güner, Çukurova Basketbol'da

Fenerbahçe, sezonu seyircisiyle açıyor

Fenerbahçe, sezonu seyircisiyle açıyor

Sturridge'de hedef 25 Ağustos

Sturridge'de hedef 25 Ağustos

Sıradaki Haber