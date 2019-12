İlhan Palut'lu Göztepe, Galatasaray'ı devirebilir!

Futbol kariyerinde 494 profesyonel maça çıkan Altun, Göztepe-Galatasaray maçı öncesi Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş'a değerlendirmelerde bulundu.

Altun, TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcileri olan Altınordu, Altay ve Menemenspor'un da son durumlarını değerlendirdi

Göztepe-Galatasaray maçı öncesindeki yorumlarınız neler?

İlhan Hoca'nın Göztepe'ye gelmesi, Türk futbolu ve Göztepe adına çok önemli bir hamle. İlhan Palut'un Göztepe'de başarılı olmaya devam edeceğine inanıyorum. Göztepe yarın ligin iddialı ve zorlu rakibi Galatasaray'a karşı oynuyor. Galatasaray'da ligde puan kaybını önleyemiyor ve bu maçı kendileri adına çıkış maçı olarak görüyorlar. Zor bir maç olacak. Şans Göztepe'den yana olsun ve kazansınlar. Göztepe'nin kesinlikle kazanma şansı var. Göztepe zorlu rakiplerine karşı daha iyi oynuyor diyebilirim. Daha iyi konsantre olup direnç gösteriyor. İlhan Hoca'nın yapacağı hamleler ve oyun okumalarıyla Göztepe'nin bu maçtan kesinlikle puanla ayrılacağına inanıyorum. İlhan Hoca, Göztepe'den önce birçok kulübün peşinde olduğu bir hocaydı. Karşılıklı bir tercih konusu. Formda ve genç bir hoca. Başarıya aç, gelişime hazır ve iyi işler ortaya koymak adına çalışan biri. Ben yıllar önce İlhan Palut ile aynı odayı paylaştım. Kendisinin karakterini ve neler başarabileceğini çok iyi biliyorum. Başarmak adına her zaman çalışan bir isim. Ben yarın seyir zevki yüksek bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. Özellikle ligin ikinci yarısı bambaşka bir Göztepe izleyeceğimiz kesin. Bana göre Göztepe için Avrupa hayal bile değil. Yeni muhteşem stadı ile birlikte Göztepe lige damgasını vuracak.

Altınordu'nun ligdeki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Baktığımız zaman ülkemizde alt yapısı ile her zaman ön planda olan ve adeta futbolcu fabrikası gibi çalışan bir Altınordu'dan bahsediyoruz. Gerçekten herkesin parmakla gösterdiği bir kulüp. Ancak ne yazık ki böylesine güçlü bir altyapı ve tesise sahip olan Altınordu, A takıma bir forvet çıkaramıyor. Evet Altınordu bir sistem takımı ancak iyi oynadığı maçlarda en büyük eksiği gol bölgesi. Tek kale top oynadığı maçlarda dahi varlık gösteremiyorlar. TFF 1. Lig gerçekten zor bir lig. Her takımın her takımı yenebildiği bir lig. Altınordu Özellikle devre arası forvet takviyesi yapamazsa üzülerek söylüyorum ama küme düşmenin en büyük adaylarından biri olurlar. Her zaman iyi futbol kazandırmaz. 1 puanın bile önem taşıdığı bir ligdeler. Son yılların en büyük sorunu golcü futbolcu yetiştiremiyorlar. Üretkenler ama son vuruşlar yetersiz. İyi bir golcüleri olsaydı şuan ligde ilk 6 içinde olurlardı. Biran önce golcü sorununu aşmaları gerekiyor. Ligin en çok gol pozisyonuna girerek gol üretemeyen takımı Altınordu. Bunu söyleyen kişi de 4 defa gol kralı olmuş, Türk futboluna damga vurmuş 215 gollü Yunus Altun. Umut ediyorum ki bu sorunu gidereceklerdir.

Altay-Erzurumspor karşılaşmasının, Altay adına önemi nedir?

Altay'ın ilk 6 hedefi için Erzurumspor maçından 3 puanla dönmesi gerekiyor. Derbi niteliğinde bir karşılaşma bizleri bekliyor. Erzurum bu maçı kazanıp ligde devre arasına ilk 2 içerisinde girmek istiyor. Altay ise ligden kopmamak için bu maçı hayati görüyor. Bu maçı 3 puanlık değil 6 puanlık olarak değerlendiriyorum. Altay bu maçı eğer kazanırsa devre arasına çok rahat girecek. Ali Tandoğan benim eski takım arkadaşım. Başarılı olmasını isterim. Altay gerçekten bu ligde güçlü ve de iyi oyuncu grubuna sahip. Marco, Kappel, Özgür, Tatos, Putsila, Tavares gibi etkili oyuncuları var. Hocanın, takım içindeki küskünlükleri giderip ayağa kaldırmasına bir engel yok. Öncelikli olarak bu 6 puanlık maçı kazanmaları gerekiyor.

Menemenspor'un yükselen grafiği göz önüne alındığında Bursaspor karşılaşması öncesi değerlendirmeleriniz nelerdir?

Tarihinde ilk kez TFF 1. lig'e çıkan Ekol Göz Menemenspor gerçekten bu lige damgasını vurdu. Maddi manevi sorunlarla boğuşan sarı lacivertlilerin bugün geldiği nokta herkesi şaşırtıyor. Herkesin çıktığı gibi küme düşer gözüyle baktığı Menemenspor özellikle genç Teknik Direktör Cenk Laleci ile muhteşem bir hava yakaladı. Ligde 9 haftadır yenilgi yüzü görmüyorlar. Ancak bu hafta işleri gerçekten zor. Ligde kötü giden ve yeni hocasına kavuşan Bursaspor'u ağırlayacaklar. Bursaspor'un dümenine geçen İbrahim Üzülmez ile İzmir'de ilk maçına çıkacak olan Bursa'nın hedefi ilk 2 kısaca Menemen'e mutlak 3 puan için geliyorlar. Menemen'i zorlu bir sınav bekliyor. İki tarafta kazanmak için sahaya yüzde 100'ünü koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi yok. Bol gollü geçebilecek bir maç. İzleyenlere keyif verecek bir karşılaşma bizleri bekliyor. Ben burada iki takımında kazanabilme ihtimali üzerinde duruyorum.