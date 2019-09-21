İndirim bile yapmışlar!

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı formayla ilk kez mücadele eden Mohamed Elneny’ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan üç maç ceza geldi, ancak bunun da indirimli (!) olduğu ortaya çıktı. Gazişehirli Kayode’nin dirsek darbesi sonrasında rakibine tekme atan Beşiktaşlı oyuncunun aslında dört maç ceza aldığı, fakat tahrik indirimiyle bunun üçe indiği belirtildi.



Siyah-beyazlılar, Tahkim Kurulu’na yapacağı başvuruda hem ceza indirimi hem de erteleme isteyecek. Tahrik indiriminin cezanın alt sınırına uygulanması gerektiğini savunan Beşiktaş cephesi, bunun ardından “erteleme” talebinde bulunarak siyah-beyazlı futbolcunun sadece Başakşehir maçında cezasını çekmesi talebinde bulunacak.