06.12.2019 - 09:50 | | İSTANBUL (AA)
ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 8'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket (Şahinbey)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş Sompo Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
8 Aralık Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor (Ülker)
15.15 Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar)
17.30 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)