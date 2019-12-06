ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket (Şahinbey)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş Sompo Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

8 Aralık Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor (Ülker)

15.15 Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar)

17.30 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)