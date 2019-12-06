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06.12.2019 - 09:50 | | İSTANBUL (AA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 8'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket (Şahinbey)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş Sompo Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

8 Aralık Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor (Ülker)

15.15 Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar)

17.30 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

 

 

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