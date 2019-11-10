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10.11.2019 - 10:18 | | İZMİR (AA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup takım kalmadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftasına namağlup lider durumda giren Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 72-70 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup takım kalmadı

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan yeşil-kırmızılı ekip, ilk 6 haftada Teksüt Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Frutti Extra Bursaspor, Sigortam.net İTÜ Basket, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'u yendi.

Pınar Karşıyaka, dün konuk olduğu Bahçeşehir Üniversitesi'ne 72-70 yenilerek ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup takım kalmadı.

En iyi sezon başlangıcını 1999-2000 sezonunda 7 maçlık galibiyet serisiyle yapan yeşil-kırmızılı ekip, o sezon İTÜ, Beşiktaş, Galatasaray, TOFAŞ, Anadolu Efes, Ülkerspor ve Troy Pilsner'i mağlup ettikten sonra 8. haftada Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.

FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda ilk 3 haftanın ardından averajla 2. sırada bulunan Pınar Karşıyaka, 13 Kasım Çarşamba günü Belçika'da 81-76 yenildiği lider Spirou Basket'i konuk edecek.

Yeşil-kırmızılı ekip ligde ise 16 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Doğa Sigorta ile İzmir'de karşılaşacak.

 

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