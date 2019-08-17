İran’da büyük kriz

CELAL UMUT EREN

İran futbolunda kadın taraftarların statlara girmesine engel konulmaya devam ediyor.

İran’da yeni sezonun başlaması beklenirken, büyük bir kriz patlak verdi. Futbol Federasyonu, son yıllarda kadınların yasaklı olmasına rağmen erkek kılığında tribünlere girmesini engellemek için sert çalışmalar başlattı. Lig maçları başlamadan önce İran Futbol Federasyonu, Devrim Muhafızları İstihbarat birimiyle işbirliği yaparak, bu yönde çalışmalar yürüten kadınların tespit edilmesini istedi.

Bunun üzerine İran’da ‘Özgür Kadınlar’ aktivist grubu başta olmak üzere birçok kadın dayanışması eylemlere başladı. Statlara girmek isteyen ve futbol maçlarını izlemeyi düşünen kadınların bu tepkisi sonrası eylemlerine operasyonlar düzenlendi. 6 kadın göz altına alınarak tutuklandı. Ancak İran’daki bazı erkeklerin de kadınlara destek verip, statta ve sosyal yaşamda olmaları yönündeki açık mektubu İran Futbol Federasyonu’na göndermesi krizi daha da genişletti.

Bazı aktivist gruplar futbolun patronu FIFA’ya da mektup yolladı. Bunun üzerine harekete geçen FIFA, kadınların statlarda olması yönünde bir bildiriyi İran Futbol Federasyonu’na gönderdi. Hatta FIFA, haziran ayından itibaren İran Futbol Federasyonu ile paylaştığı ‘cinsiyet ayrımcılığı’ uyarılarını yineledi.Olayın sınırları aşması üzerine İran’da Süper Lig maçlarının başlaması ertelendi.