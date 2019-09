İrfan Buz: Sahada vazgeçmeyen bir Samsunpor vardı

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Nuri Asan Tesislerinde yapılan Samsunspor antrenmanı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Kazanılan Pendikspor maçında futbolcuların istekli ve özverili davrandığını ifade eden Buz, "Kendi sahamızda 2-0'lık galibiyet önemliydi. İçeride taraftarımızla buluşmamızdan sonra yolumuza devam etme açısından çok önemliydi. Futbolcu kardeşlerimiz burada özverili bir şekilde, özellikle verilerin çok iyi olduğu bir ortamda takımımız 112 kilometre koşmuş. Bunu ek bir bilgi olarak söylemek istiyorum. Bu çok iyi bir değerdir. Eğer topa sahip olup 112 kilometre koşturuyorsanız demek ki vazgeçmeyen bir takım, isteyen bir takım sahada vardı. 80. dakikada golü bulduk. Dakika 90 artılarda 2. golümüzü bulduk. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu maçı unuttuk önümüzdeki Bak Spor Kulübü maçı ile ilgili hazırlıkları sürdürüyoruz. Çok iyi bir şekilde de hazırlanıyoruz. Bu hafta da hedefimiz 3 puandır. Oraya gidip genç ve istekli bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bizim gibi oynayan ve teknik kapasitesi yüksek olan bir takım zemin alakalı bir kaç sıkıntılar yaşayabilir. Kapanan savunmaya karşı merkezden gelmeye çalışırsın eğer rakip merkezi kapattığı zaman futbolun içinde 2 tane unsur vardır. Şut denemeleri yaparsın. Bu müsabaka da Kubilay'ın çok şut denemesi vardı. Kanat atakları yapmamız gerekiyor. Eğer rakip kapalıysa daha hızlı daha az temas ile oynamaya çalışırsınız. Tercihlerimizde daha dikkatli olmaya çalışırsınız. Futbolda beşinci dakikada golü atarsın 80. dakikada golü atarsın. En önemli burada takımın oyun disiplinidir. Pendikspor maçından 30 tane şutumuz vardı. Bizler maçlardan sonra analiz yapıyoruz. İstatistik bakımından kaç şut attık ne kadar orta kestik diye değerlendirmelerde bulunuyoruz. Pendikspor maçından 8 tane önemli pozisyon ortaya çıkıyor. Üretkenlik açısından iyi bir rakam. Sonuca gitme konusunda daha iyi olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"2 müsabakada da geçmeyen bir Samsunspor vardı"

Hafta sonu oynanacak olan Bak Spor Kulübü maçına iyi hazırlandıklarını söyleyen Buz, "Sabırlı sakin bir şekilde dikine oynadığınızda o golün geleceğine zaten siz hissediyorsunuz. Aynı zamanda defansif anlamda önlem almanız gerekiyor. Oyun disiplininde vazgeçmeyen kopmayan bir Samsunspor olması gerekiyor. 2 müsabakada vazgeçmeyen bir Samsunpor vardı. Bir maçta 9 kişi ile devam eden coşkusunu isteyen bir futbolcu grubu vardı. Aynı şekilde de içeride oynadığımız maçta çok isteyen bir futbolcu grubu vardı. Çok haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Benim için burada her futbolcu değerlidir. Her hazır durumda. Bu bizim birlik ve beraberliğimiz için çok önemlidir. Bir futbolcu bir maçta değersizleştirilmez. Bütün kadroda bulunan oyuncular benim için değerlidir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Burada kişi değil en büyük Samsunspor’dur. Bunu da gerçek olarak söylüyorum. Bizler hepimiz bu armanın çok özel ve önemli olduğunu söylediğimizde bununda yaşayarak göstermek istiyoruz. Oynadığımızda her şeyimizi sahaya yansıtacağız. Sistem içindeki yapılan değişikler çok önemli değil. Sistemin ön plana çıkması önemlidir. Sakin oynamanız, devamlı yön değiştirmeniz, kanatlardan gelmeniz önemlidir. Kanatları çok kullanmadığında takım zayıf görünebiliyor. Genel anlamda takımımdan memnunum. 6 puan aldık 4 gol attık hiç gol yemedik. Ankara deplasmanına iyi hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

" Hedefimiz her zaman kazanmak"

Başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları hakkında da açıklamalarda bulunan Buz, "Bizim kadromuzda oynayan oyuncular da çok önemli. Onların maç ritmi tutma açısında da önemlidir. Bizler her zaman ruh önemlidir diyoruz. Samsunspor ruhunu maçlara da taşıyacağız. Ben futbolcu kardeşlerimden kime görev veriyorsam ona inanıyorum. Biz her zaman galip gelmek için sahaya çıkarız" ifadelerini kullandı.

"Seyircimizin coşkusunu hissettim"

Taraftarlara da teşekkür eden Buz, şunları söyledi:

"18 bin taraftarımız vardı. Bu dönemde bu kadar taraftarın gelmesi de önemlidir. Farklı kulüplerde farklı şeylerde gördüm. Ben Osmanlıspor'da iken 215 seyirci ile 30 bin taraftarlı İstanbul takımlarına karşı oynadım. Bütün Samsunspor taraftarına teşekkür ediyorum. Ben eminim önümüzdeki haftalarda taraftar yine arkamızda duracaktır. Taraftarlar bize yetiyor. Ben seyircimizin coşkusunu hissettim."

Bak Spor Kulübü maçı hazırlıkları

Kırmızı-beyazlı, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Bak Spor Kulübü maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri, dayanıklılık çalışması ve dar alanda çift kale maçın ardından son buldu.