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08.12.2019 - 23:16 |

İskoçya Lig Kupası Celtic'in

İskoçya Lig Kupası'nı, Rangers'ı 1-0 yenen Celtic kazandı.

İskoçya Lig Kupası Celtic'in

İskoçya Lig Kupası'nı, Rangers'ı 1-0 yenen Celtic kazandı. 

Final maçı, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan "Old Firm" derbisini, Jullien'in 60. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Celtic, kupayı 19. kez müzesine götürdü. 

Celtic'te Frimpong, 63. dakikada kırmızı kart gördü. Rangerslı Morelos, 64. dakikada kullandığı penaltıdan faydalanamadı.

 

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