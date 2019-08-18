Islam Slimani'ye 'kulüp bul' çağrısı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’de geçirdiği kiralık sezonun ardından bonservisini elinde bulunduran İngiltere’nin Leicester City kulübüne geri dönen Islam Slimani’nin sevinci çok sürmedi. Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesi Cezayir ile şampiyonluk yaşayan, bu başarıya oynadığı maçlarda katkı sunmasının ardından kulübünde teknik direktörü Brendan Rodgers tarafından tekrar kendisine şans verileceği yorumları yapılan deneyimli golcüye daha maça çıkmadan yol göründü.

Rodgers konuyla ilgili yaptığı açıklamada futbolcusuna kapıyı gösterdiğini itiraf ederek “Yaz transfer dönemi sona ermeden Slimani kendisiyle ilgilenen kulüplere bakacak, bunlarla ilgili seçenekleri masaya yatıracak. Kendisine en uygun olanı üzerinde bir tercihte bulunacak” diye konuştu. 31 yaşındaki forvetin Leicester ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.