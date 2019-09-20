Ä°spanya, Ansu Fati iÃ§in milli takÄ±m kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

Gine Bissau'da 2002 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen ve 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ä°spanya'da yaÅŸayan Fati, Barcelona'da sezon baÅŸÄ±ndan itibaren ortaya koyduÄŸu futbolla dikkati Ã§ekiyordu.

Ä°spanya Futbol Federasyonunun giriÅŸimi sonrasÄ±nda Ä°spanyol vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± alan Fati, artÄ±k Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n kadrosuna Ã§aÄŸÄ±rÄ±labilecek.

Åžampiyonlar Ligi tarihinde forma giyen en genÃ§ ve La Liga'da ise en genÃ§ futbolcu olma Ã¶zelliÄŸine sahip Fati'nin 26 Ekim'de Brezilya'da baÅŸlayacak 17 YaÅŸ AltÄ± DÃ¼nya Futbol ÅžampiyonasÄ± iÃ§in Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n kadrosuna Ã§aÄŸÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor.Â

Ã–te yandan Bakanlar Kurulu, HollandalÄ± yelkenci Nicole Van Der Velden'e de Ä°spanyol vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Velden Ã¶zel bir izinle Aarhuz'daki DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda Ä°spanya adÄ±na yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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