İspanya'da gündem Shinji Kagawa

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ta geçirdiği yarım sezon kiralık dönemin ardından Real Zaragoza takımına transfer olan Shinji Kagawa, ilk maçında beğeni topladı. İspanya ikinci liginde takımının Tenerife’yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11’de forma şansı bulan Japon futbolcunun galibiyette önemli payı olduğu yorumları yapıldı.

‘Kagawa’nın ritmine göre dans’

El Desmarque gazetesi ‘Kagawa yüksek kalitede oynadı’ başlığını kullandı. Mücadelenin 80. dakikasında oyundan alındığında taraftarlar tarafından ayakta alkışlandığı belirtildi. Be Soccer’daki haberde ‘Zaragoza, Kagawa’nın ritmine göre dans etti’ ifadesi başlığa çıkıldı ve şöyle devam edildi:

‘Her topa dokunduğunda tehlike’

“Maçın tartışmasız bir kahramanı vardı. Gol atmadı ancak buna karşın Kagawa sahanın en iyi ismiydi. Her topa dokunduğunda rakip takımı tehlikeye soktu.”