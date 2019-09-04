Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporİspanyolları hayran bıraktı
04.09.2019 - 08:00

İspanyolları hayran bıraktı

Caleb Ekuban sezona fırtına gibi girdi, attığı beş golle dikkatleri üzerine çekti. AEK’ya karşı hat trick yaptığı maçta Villarreal scoutlarının Trabzonsporlu futbolcuyu çok beğendiği öğrenildi.

İspanyolları hayran bıraktı

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’da sezona en hızlı giren isim Caleb Ekuban oldu. Bordo-mavili ekibin Leeds United’dan kiralamasının ardından bonservisini de aldığı oyuncu 8 gol-3 asistle tamamladığı geçen sezonun ardından, bu sezona çok daha iyi başladı.

Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 maçta 4 gol atan ve 1 asist yapan Ganalı forvet, ligde de 1 kez fileleri havalandırarak şimdiden 5 gole ulaştı. 25 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi’nde AEK’ya karşı performansı dikkatleri çekti. Karadeniz ekibinin deplasmanda 3-1 kazandığı mücadeleyi, Villarreal ekibinin scoutlarının izlediği öğrenildi. İspanyol ekibinin izleme komitesinin, OACA Stadı’ndaki maça belli bir ismi izlemek üzere gelmedikleri genel olarak oyuncu baktıkları belirlendi. Bu maçta hat trick yapan Ekuban’ın, scout’ların dikkatini çeken isim olduğu, Villarreal heyetinin 25 yaşındaki futbolcuya hayran kaldığı tespit edildi.

Ekuban, 2018 yazından bu yana sürekli yükselen performansıyla dikkat çekiyor. 2017-18’de Leeds United formasıyla etkisiz bir görüntü çizen oyuncu, ülkenin ikinci lig seviyesi olan Championship’te çıktığı 20 maçta sadece 1 gol atabilmişti. Ancak futbolcu geçen sezon Gana Milli Takımı’ndan ilk kez davet alması, milli formayla çıktığı maçlarda skora katkı yapması ve Afrika Uluslar Kupası gibi önemli bir organizasyonda da boy göstermesi gibi bir çok ilki de bir arada yaşadığı bir dönemi geride bıraktı.

Milliler hazırlıklarını sürdürdü
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İtalyan modeli

İtalyan modeli

İspanyolları hayran bıraktı

İspanyolları hayran bıraktı

Elmas'ın transferi ilaç gibi geldi, şampiyonluk kadrosu kuruldu

Elmas'ın transferi ilaç gibi geldi, şampiyonluk kadrosu kuruldu

Falcao forma giydi, etkileşim rekoru kırıldı!

Falcao forma giydi, etkileşim rekoru kırıldı!

Sıradaki Haber