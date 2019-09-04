İspanyolları hayran bıraktı

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’da sezona en hızlı giren isim Caleb Ekuban oldu. Bordo-mavili ekibin Leeds United’dan kiralamasının ardından bonservisini de aldığı oyuncu 8 gol-3 asistle tamamladığı geçen sezonun ardından, bu sezona çok daha iyi başladı.

Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 maçta 4 gol atan ve 1 asist yapan Ganalı forvet, ligde de 1 kez fileleri havalandırarak şimdiden 5 gole ulaştı. 25 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi’nde AEK’ya karşı performansı dikkatleri çekti. Karadeniz ekibinin deplasmanda 3-1 kazandığı mücadeleyi, Villarreal ekibinin scoutlarının izlediği öğrenildi. İspanyol ekibinin izleme komitesinin, OACA Stadı’ndaki maça belli bir ismi izlemek üzere gelmedikleri genel olarak oyuncu baktıkları belirlendi. Bu maçta hat trick yapan Ekuban’ın, scout’ların dikkatini çeken isim olduğu, Villarreal heyetinin 25 yaşındaki futbolcuya hayran kaldığı tespit edildi.

Ekuban, 2018 yazından bu yana sürekli yükselen performansıyla dikkat çekiyor. 2017-18’de Leeds United formasıyla etkisiz bir görüntü çizen oyuncu, ülkenin ikinci lig seviyesi olan Championship’te çıktığı 20 maçta sadece 1 gol atabilmişti. Ancak futbolcu geçen sezon Gana Milli Takımı’ndan ilk kez davet alması, milli formayla çıktığı maçlarda skora katkı yapması ve Afrika Uluslar Kupası gibi önemli bir organizasyonda da boy göstermesi gibi bir çok ilki de bir arada yaşadığı bir dönemi geride bıraktı.