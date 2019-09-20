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20.09.2019 - 22:31 | | AA

İstanbulspor - Balıkesirspor: 2-2

TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Balıkesirspor 2-2 berabere kaldı.

İstanbulspor - Balıkesirspor: 2-2

TFF 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmada İstanbulspor ile Balıkesirspor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu 

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Furkan Ürün 

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 74 Diouf), Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 77 Kağan Miray Bağış), Eslem Öztürk, Muhammed Demirci (Dk. 54 Ali Dere), Cajic, İbrahim Yılmaz 

Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Otoo, Furkan Çil, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 64 Serdar Güncü), Kethevoama (Dk. 64 Malle), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 70 Celal Emir Dede)

 Goller: Dk. 5 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 26 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 59, 80 Cajic (İstanbulspor) 

Sarı kartlar: Dk. 31 Mrsic, Dk. 44 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Dk. 89 Ali Aytemur (İstanbulspor)

    İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
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