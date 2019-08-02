02.08.2019 - 15:41| İSTANBUL (AA)
İstanbulspor, Okan Saraçoğlu'nu transfer etti
İstanbulspor, geçen sezonu Pendikspor'da kiralık geçiren Okan Saraçoğlu ile 5 yıllık mukavele yaptı.
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Okan Saraçoğlu'nu transfer etti. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Okan Saraçoğlu, 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.