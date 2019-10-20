İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'de kötü gidişin ardından teknik direktör Samet Aybaba'yı göreve getiren İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor...

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İM Kayserispor-Kasımpaşa: 0-1 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

GOL: Thiam 6' (Kasımpaşa)

İLK 11'LER:

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopez, Poulain, Levent, Atila, Ziya, Rienstra, Hasan, Mensah, Henrique, Umut

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Thiam

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Atila’nın hatalı pasında araya giren Mame Thiam'ın ceza sahasına sağ taraftan girip kaleci Lunga rağmen çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ortasında ceza sahası içine hareketlenen Umut topa müdahale edemezken, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda defanstan dönen topa Hasan Hüseyin iyi vurdu fakat kaleci Fatih topu yine kornere çeldi.

36. dakikada Lopes’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’te kaldı.

40. dakikada Mame Thiam’ın pasında Hajradinovic ceza sahası çizgisi önünde topa gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.